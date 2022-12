Star Wars Jedi: Survivor : Une date de sortie et du gameplay révélés

Une date de sortie et du gameplay pour Star Wars Jedi: Survivor

Après un Star Wars Jedi: Fallen Order réussi et apprécié de la communauté, les joueurs étaient ravis d'apprendre que, présentant toujours le personnage de Cal Kestis. Après quelques mois de silence, et une petite erreur sur Steam nous donnant un indice sur la date de sortie, Star Wars Jedi: Survivor a sorti le grand jeu à l'occasion de la cérémonie des Game Awards.Respawn a effectivement profité de la belle vitrine qu'est la cérémonie des Game Awards. Nous y voyons un Cal Kestis plus âgé et plus aguerri, combattre de nouvelles créatures et d'autres ennemis, encore plus coriaces. Nous voyons également le protagoniste se rapprocher de nouveaux personnages, pour continuer sa lutte contre l'Empire tout en sachant l'importance qu'il a d'être l'un des derniers Jedi. En prime, plusieurs séquences de gameplay, notamment les combats, sont présentées. Le style Souls-like du premier épisode semble être conservé, sans surprise.Mais cette nouvelle vidéo ne nous apprend pas que cela, étant donné qu'une date de sortie a été partagée.. Si EA et Respawn se sont montrés peu loquaces jusqu'à présent, nul doute que la communication s'intensifiera ces prochaines semaines, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de son lancement.