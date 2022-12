Star Wars Jedi: Survivor : Sa date de sortie a leaké sur Steam

Une sortie en mars pour Star Wars Jedi: Survivor ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le début d'année 2023 sera marqué par la sortie de plusieurs jeux majeurs et attendus, à l'image de Forspoken, Hogwarts Legacy The Day Before ou encore Skull & Bones . Mais un autre, tout aussi attendu, si ce n'est plus, pourrait s'inviter à la fête,L'information n'est pas encore officielle, mais c'est tout comme. Ce lundi 5 décembre, le temps de quelques heures,. Très vite, les données inscrites ont été corrigées, pour laisser place à un plus vaste « Prochainement ».Comme cela s'est déjà produit par le passé, que ce soit sur Steam ou Amazon,. En sachant que les Game Awards se tiendront dans la nuit du 8 au 9 décembre, il est fort probable que la date de sortie sera confirmée à ce moment, avec une bande-annonce et de nouvelles informations. En attendant, il faut tout de même rester prudent, Electronic Arts et Respawn pouvant changer leur plan d'ici là. Notez qu'en plus de tout cela, l'édition Deluxe et les bonus de précommande ont aussi été révélés.Quoi qu'il en soit,, pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de la licence Star Wars. Suite de Fallen Order, épisode très apprécié, nous nous retrouverons plongés cinq ans après les événements que nous connaissons, tandis que Cal Kestis continue son combat contre l'Empire.Rendez-vous ces prochains jours, pour voir si, ou non.