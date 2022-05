Star Wars Jedi: Survivor : La suite de Fallen Order officialisée

Star Wars Jedi: Survivor officialisé

Avant même d'avoir terminé Jedi: Fallen Order, notre équipe avait déjà une idée de comment poursuivre l'aventure pour Cal, BD et le reste de l'équipage. Pour Jedi: Survivor, nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour perpétuer l'héritage de Jedi: Fallen Order. Nous utilisons une technologie de pointe pour créer des combats de Jedi et des cinématiques plus dynamiques, afin de développer l'histoire de Cal à mesure qu'il grandit et survit à cette période sombre. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur le jeu avec le monde entier dans le courant de l'année.

- Stig Asmussen, directeur du jeu chez Respawn.

Comme attendu, notamment à la suite de certaines rumeurs ces derniers mois,. Toujours développé par Respawn,contera la suite des aventures de Cal Kestis, protagoniste du premier épisode, qui est l'un des derniers Jedi encore en vie.À l'occasion de la Star Wars Celebration, nous avons eu le droit à plusieurs annonces en lien avec l'univers de Star Wars. Très attendue, la suite de Fallen Order, sorti en 2019, s'est montrée et a dévoilé son intrigue et une première bande-annonce. Nous nous retrouverons donc plongés cinq ans après les événements de Fallen Order, alors que Cal Kestis est toujours traqué par l'Empire. Accompagné par son fidèle droïde BD-1, Cal devra partir à la rencontre de nouveaux alliés et affronter de nouveaux ennemis.Electronic Arts précise en outre que le gameplay de Star Wars Jedi: Survivor s'appuiera sur ce qui était présent dans Fallen Order, avec des innovations et des compétences inédites à apprendre, pour maîtriser un peu plus la Force.Aucune date de sortie n'a été donnée, mais. Toujours en cours de développement, il arrivera exclusivement sur la génération de consoles actuelle et PC, pour proposer une expérience encore plus poussée et profonde.