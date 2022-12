Star Wars Jedi: Survivor en dit plus sur le nouveau personnage Bode Akuna, et les moyens de se déplacer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous avons, récemment, eu le droit à une nouvelle bande-annonce de Star Wars Jedi: Survivor, partageant, au passage, sa date de sortie, programmée pour mars 2023. Naturellement,, que ce soit au niveau du combat, du gameplay ou même des personnages. Après avoir laissé certains membres de la communauté mener leur petite enquête,dans une interview accordée à Game Informer En plus de préciser que nous aurons le droit à de nouvelles possibilités dans les combats , permettant davantage d'options et de tactiques, notamment selon l'ennemi,. En plus du retour de BD-1 et de Cere Junda, nous allons pouvoir compter sur ce nouveau personnage pour mener à bien notre mission, lequel possède « un lien spécial, comme s'ils étaient des frères ». Il sera d'ailleurs possible de faire des combos avec ce dernier, et nul doute qu'il aura son importance dans l'histoire.De plus, Stig Asmussen explique que, dans le but de proposer une approche « plus large du metroidvania » pour « franchir de grands espaces en enchaînant plusieurs types de compétences ». L'aspect Souls-like des combats ne devrait, lui, pas évoluer. Star Wars Jedi: Survivor arrivera le 17 mars 2023, sur PC, PS5, Xbox Series.