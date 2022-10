Star Wars Jedi: Survivor : De nouvelles informations devraient être dévoilées en décembre

PC Édition Standard → 10,99 € au lieu de 39,99 €, soit 73 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 12,89 € au lieu de 49,99 €, soit 74 % de réduction. Édition Deluxe → 21,99 € au lieu de 79,99 €, soit 73 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses ayant apprécié Star Wars Jedi: Fallen Order attendent avec impatience la suite des aventures de Cal Kestis, narrée dans. Ce deuxième opus a eu le droit à un premier teaser officiel, partagé à la fin du mois de mai 2022. Malheureusement, depuis cette communication, c'est silence radio. Néanmoins, ce serait sur le point de changer, d'après les dires de Jeff Grubb.En effet, dans un récent épisode de Game Mess Mornings , Jeff Grubb a parlé de Star Wars Jedi: Survivor. Le journaliste a alors indiqué et affirmé que deconcernant ce deuxième opus devraient être. De plus, Jeff Grubb précise que la sortie de Star Wars Jedi: Survivor serait toujours prévue pour, bien que nous n'ayons pas encore de date précise à l'heure actuelle.Ainsi, vous l'aurez compris, il convient de prendre son mal en patience et d'attendre une nouvelle communication officielle de la part d'EA et/ou de Respawn Entertainment pour en voir et en savoir plus quant à Star Wars Jedi: Survivor. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.Si vous désirez vous plonger dans le premier opus,, avant l'arrivée de Star Wars Jedi: Survivor, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à prix réduit, sur plusieurs plateformes de jeu :