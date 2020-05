Star Wars Jedi: Fallen Order accueille une mise à jour gratuite, avec un nouveau mode

Respawn et Electronic Arts ont annoncé qu'une mise à jour gratuite était disponible, laquelle ajoute quelques nouvelles fonctionnalités, dont un mode inédit.

PC Édition Standard → 36,99 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Deluxe → 29,99 € au lieu de 80 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion de la journée Star Wars, ayant eu lieu ce 4 mai, nous avons pu découvrir le visuel officiel de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga . Ce n'est toutefois pas tout, puisque Respawn et Electronic Arts ont également annoncé qu'Même si cette dernière n'est pas très conséquente, elle vous permettra tout de même de, alors qu'il sera possible d'en obtenir des nouveaux, notamment pour Cal et BD-1.Néanmoins, ce n'est pas l'ajout le plus significatif, puisque. Celui-ci propose aux joueurs d'affronter des vagues d'ennemis ainsi que des boss dans une arène, mais aussi de créer ses propres affrontements via un mode bac à sable. Ce mode se débloque une fois l'histoire finie. Pour y accéder, il. Des cosmétiques uniques pourront également être obtenus en recommençant l'histoire via ce mode, tels que l'apparence Inquisiteur et les cristaux de sabre laser rouges.Outre cet ajout, quelques problèmes ont été corrigés, et certaines fonctionnalités ajoutées, comme la possibilité de régler la taille du texte.Le meilleur moment donc pour relancer Star Wars Jedi: Fallen Order qui est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis novembre 2019. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :