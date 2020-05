LEGO Star Wars : The Skywalker Saga partage de nouvelles images et nous donne rendez-vous cet été pour de nouvelles informations

À l'occasion de la journée de Star Wars TT Games et Warner Bros. ont partagé de nouvelles images pour LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, en nous donnant rendez-vous dans quelques mois pour en apprendre davantage.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Quel autre jour que ce 4 mai pour évoquer l'univers de Star Wars et nous en dévoiler un peu plus sur l'un des prochains jeux de la licence :? Si tous les amateurs de l'univers créé par George Lucas, et des jeux dérivés LEGO attendent impatiemment la sortie de cet opus, qui réunira les neuf films de la saga, le développeur, TT Games,, qui aura marqué plus d'une génération.Comme nous l'avions vu lors du teaser partagé à l'occasion de son annonce en juin 2019,, marquées par la touche d'humour que les jeux LEGO réussissent si bien. LEGO Star Wars : The Skywalker Saga est ainsi le projet le plus ambitieux du studio, et nous proposera de prendre part à plus de 500 quêtes, mais aussi de nous rendre sur n'importe quelle planète sans aucune restriction, même s'il ne s'agit pas d'un monde ouvert. Il faudra cependant faire preuve de patience pendant encore quelques mois avant d'en savoir davantage sur ce titre,Pour rappel,arrivera sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch courant 2020.