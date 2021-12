Star Wars Eclipse officialisé avec un magnifique trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines, des rumeurs indiquaient que, chose qui s'est confirmée à l'occasion des Game Awards 2021, quelques heures après que le trailer ait malencontreusement fuité sur Facebook. Pendant plus de deux minutes, nous avons le droit à des scènes mettant en avant personnages et lieux de l'univers créé par George Lucas, avec certaines têtes connues, comme Maître Yoda.Les informations au sujet de, qui semble être son nom définitif, sont pour le moment très maigres, étant donné qu'il n'en est qu'au début de son développement. Néanmoins, nous avons le contexte,, époque dans laquelle les Jedi étaient maîtres. Côté gameplay,Le site officiel précise que plusieurs personnages seront jouables, ayant tous une morale, une personnalité et des motivations différentes. D'innombrables nouveaux personnages et lieux feront leur apparition, avec, sans surprise un système de choix et conséquences.Pour en savoir plus, il faudra se montrer patienter.. Quantic Dream avait, à l'époque, sorti ses jeux sur PlayStation avant de les porter sur PC, nous pouvons donc imaginer que ces deux plateformes sont concernées par