Spyro bientôt de retour dans une nouvelle aventure ?

Depuis la Reignited Trilogy, Spyro n'est pas réapparu sur nos consoles (hormis via des caméos). Mais dans l'ombre, le célèbre dragon violet préparerait bien son retour à en croire un détail repéré sur une page LinkedIn.
Comptant parmi les héros cultes de la PlayStation, Spyro est resté très discret ces dernières années
. Après la sortie de Spyro Reignited Trilogy
, le dragon violet n'a pas eu droit à de nouveaux jeux, contrairement à ses rivaux Crash Bandicoot ou Ratchet et Clank. Mais cela pourrait bien changer dans les années à venir, pour la plus grande joie des nostalgiques.
En 2020 déjà, des rumeurs évoquaient le fait de faire revivre la franchise via un autre projet qu'une version remasterisée de la trilogie d'origine. Mais une information relayée par le YouTubeur Guy Eh semble confirmer cette hypothèse
.
La mention de travaux réalisés sur la franchise Spyro réveille l'espoir chez les joueurs
Dans sa vidéo du 23 décembre 2025, le créateur de contenus analyse la page LinkedIn de Donald Yatomi
, qui a travaillé comme artiste conceptuel senior chez Toys for Bob de 2022 à 2024. Rappelons que Toys for Bob est le studio qui a développé Spyro Reignited Trilogly, mais également Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Crash Bandicoot 4: It's about Time ainsi que tous les jeux Skylanders (dont Spyro était l'une des têtes d'affiche).
L'artiste a notamment travaillé sur les franchises Spryo et Call of Duty entre 2022 et 2024
. Or, le dernier jeu en date avec le dragon violet remonte à 2018. Ce détail suggère qu'un nouveau jeu Spyro pourrait bien être en développement dans les locaux de Toys for Bob.
Cependant, l'information est à prendre avec de très grandes pincettes pour plusieurs raisons.
Une rumeur à double tranchant
Tout d'abord, Donald Yatomi a été contraint de quitter Toys for Bob en 2024. Ensuite, le studio est devenu officiellement indépendant quelques mois après le rachat d'Activision Blizzard, filiale centrale à laquelle il appartenait jusqu'à présent. Toutefois, Toys for Bob a signé un accord avec Xbox Games Studios l'an dernier en vue de proposer un nouveau jeu.
La question qui se pose alors est la suivante : si un jeu Spyro est bel et bien en développement, a-t-il été abandonné après le rachat et la prise d'indépendance du studio ?
Pour le moment, il n'y a aucune réponse car Toys for Bob est très discret sur les réseaux sociaux et n'a partagé aucun détail sur son prochain jeu.
Néanmoins, nous pourrions avoir un premier aperçu dans quelques semaines. Un Xbox Developer Direct devrait être diffusé courant janvier 2026 d'après Matt Booty. Si le jeu faisant partie de l'accord avec Xbox Game Studios est une nouvelle aventure de Spyro, le dragon violet pourrait bien montrer sa frimousse d'ici peu.
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