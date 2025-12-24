Spyro bientôt de retour dans une nouvelle aventure ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 décembre 2025 à 10h43
Depuis la Reignited Trilogy, Spyro n'est pas réapparu sur nos consoles (hormis via des caméos). Mais dans l'ombre, le célèbre dragon violet préparerait bien son retour à en croire un détail repéré sur une page LinkedIn.
Spyro bientôt de retour dans une nouvelle aventure ?
Comptant parmi les héros cultes de la PlayStation, Spyro est resté très discret ces dernières années. Après la sortie de Spyro Reignited Trilogy, le dragon violet n'a pas eu droit à de nouveaux jeux, contrairement à ses rivaux Crash Bandicoot ou Ratchet et Clank. Mais cela pourrait bien changer dans les années à venir, pour la plus grande joie des nostalgiques. 

À lire également

Spyro : Activision serait en train de préparer le retour de la franchise

Spyro : Activision serait en train de préparer le retour de la franchise

En 2020 déjà, des rumeurs évoquaient le fait de faire revivre la franchise via un autre projet qu'une version remasterisée de la trilogie d'origine. Mais une information relayée par le YouTubeur Guy Eh semble confirmer cette hypothèse

La mention de travaux réalisés sur la franchise Spyro réveille l'espoir chez les joueurs

spyro-etoiles
Dans sa vidéo du 23 décembre 2025, le créateur de contenus analyse la page LinkedIn de Donald Yatomi, qui a travaillé comme artiste conceptuel senior chez Toys for Bob de 2022 à 2024. Rappelons que Toys for Bob est le studio qui a développé Spyro Reignited Trilogly, mais également Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Crash Bandicoot 4: It's about Time ainsi que tous les jeux Skylanders (dont Spyro était l'une des têtes d'affiche).

Miniature vidéo

L'artiste a notamment travaillé sur les franchises Spryo et Call of Duty entre 2022 et 2024. Or, le dernier jeu en date avec le dragon violet remonte à 2018. Ce détail suggère qu'un nouveau jeu Spyro pourrait bien être en développement dans les locaux de Toys for Bob. Cependant, l'information est à prendre avec de très grandes pincettes pour plusieurs raisons. 

Une rumeur à double tranchant 

spyro-artwork
Tout d'abord, Donald Yatomi a été contraint de quitter Toys for Bob en 2024. Ensuite, le studio est devenu officiellement indépendant quelques mois après le rachat d'Activision Blizzard, filiale centrale à laquelle il appartenait jusqu'à présent. Toutefois, Toys for Bob a signé un accord avec Xbox Games Studios l'an dernier en vue de proposer un nouveau jeu.

La question qui se pose alors est la suivante : si un jeu Spyro est bel et bien en développement, a-t-il été abandonné après le rachat et la prise d'indépendance du studio ? Pour le moment, il n'y a aucune réponse car Toys for Bob est très discret sur les réseaux sociaux et n'a partagé aucun détail sur son prochain jeu. 

Néanmoins, nous pourrions avoir un premier aperçu dans quelques semaines. Un Xbox Developer Direct devrait être diffusé courant janvier 2026 d'après Matt Booty. Si le jeu faisant partie de l'accord avec Xbox Game Studios est une nouvelle aventure de Spyro, le dragon violet pourrait bien montrer sa frimousse d'ici peu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Spyro Reignited Trilogy s'officialise sur Switch et PC
Spyro 12 juin 2019

Spyro Reignited Trilogy s'officialise sur Switch et PC

Comme les rumeurs le suggéraient, Spyro Reignited Trilogy verra bien le jour sur la Nintendo Switch, mais aussi sur PC, en septembre prochain.
Spyro Reignited Trilogy a été listé sur PC
Spyro 30 mai 2019

Spyro Reignited Trilogy a été listé sur PC

Disponible sur PS4 et Xbox One depuis novembre 2018, le célèbre dragon violet pourrait faire son apparition sur PC, selon un site de classification taïwanais.
Spyro Reignited Trilogy arriverait en août sur Nintendo Switch
Spyro 11 février 2019

Spyro Reignited Trilogy arriverait en août sur Nintendo Switch

Qui ne rêverait pas de pouvoir jouer à Spyro Reignited Trilogy sur PC ou Nintendo Switch ? Sachez qu'il se pourrait que cela arrive plus tôt que nous ne le pensions !

commentaire (0)