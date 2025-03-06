Split Fiction Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Split Fiction ? Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à Split Fiction sur Steam Deck ?

Que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous pourrez explorer librement l'univers fabuleux de Mio et Zoé car Split Fiction a été vérifié pour l'appareil portable Steam Deck de Valve, ce qui offre davantage d'options pour profiter du système de jeu multiplateforme de Split Fiction.

Split Fiction is Steam Deck verified in time for launch on March 6th! 🎉



Of course it will also be Steam Native - you can invite and play with your friends directly through Steam with no EA App required.

Only one week to go! 🚀#SplitFiction pic.twitter.com/nuKrobBKCK — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 27, 2025

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Le nouveau jeu coopératif des créateurs d'It Takes Two, soit, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, depuis le début du mois de mars 2025. Comme à l'accoutumée, certains joueurs et joueuses se posent des questions, plus ou moins évidentes, à propos des possibilités de ce nouveau titre d'Hazelight Studios. Ainsi, la communauté se demandeLes joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console de Valve seront, à coup sûr, ravis d'apprendre que. De ce fait, celles et ceux qui le désirent peuvent débuter ou bien continuer leur partie sur le titre d'Hazelight Studios via cette plateforme, s'ils le souhaitent.Avant même le lancement de, qui remonte au 6 mars 2025, Hazelight Studios avait partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X ainsi que via un article sur le site officiel d'EA. Le tout étant également confirmé sur la page Steam du soft, notamment par le biais d'une publication et la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ».Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 6 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Le jeu est accompagné d'un Pass Ami, qui permet au détenteur de l'exemplaire d'inviter un ami à jouer avec lui, sans que ce dernier n'ait à débourser un seul centime. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :