Split Fiction : Son directeur créatif donne des informations sur sa durée de vie

Le directeur créatif de Split Fiction a profité d'une petite session de questions-réponses pour détailler certaines caractéristiques liées à la durée de vie du jeu.
Annoncé lors des Game Awards 2024, Split Fiction
est une surprise, car il sera disponible dans quelques jours. Dans la lignée d'It Takes Two, ce nouveau jeu proposera une aventure coopérative riche en épreuves et en écran partagé. Même si elle était assez courte, l'histoire d'It Takes Two
avait su captiver le public et délivrer des messages forts.
Alors que la sortie de Split Fiction se rapproche à grands pas, la question de sa durée de vie
est sur les lèvres de certains joueurs.
Split Fiction aura une histoire principale aussi longue que celle de son prédécesseur, mais avec un twist
Récemment, le directeur créatif du titre (Josef Fares) a partagé quelques informations sur le titre dans le cadre d'une interview donnée au YouTubeur MinnMax
. S'il évoque rapidement la durée de vie de la trame principale, il pique également la curiosité de la communauté avec un détail.
Dans cet entretien, Josef Fares indique qu'il faudrait entre 12 et 14 heures pour terminer l'histoire de Split Fiction.
En cela, Hazelight Studios ne change pas ses habitudes, car cette durée est très proche de celle d'It Takes Two. Toutefois, il indique également que le contenu annexe pourrait rallonger le temps passé sur le jeu
. De plus, il précise que les joueurs « ne voudront pas passer à côté » de ces surprises additionnelles, même s'il ne donne pas d'informations complémentaires. À titre de comparaison, il était possible de finir It Takes Two en 16 à 17 heures si les joueurs s'attardaient sur les objectifs secondaires.
Split Foction pourrait, au minimum, posséder une durée de vie complète similaire, à moins qu'il nous réserve de nombreuses quêtes annexes prenantes. Réponse le 6 mars prochain sur PC, PS5 et consoles Xbox Series.
commentaire (0)