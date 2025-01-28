Split Fiction ne subira aucun retard

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2025 à 11h41
Hazelight Studios a, récemment, annoncé que Split Fiction arrivera bel et bien à la date prévue.
Split Fiction ne subira aucun retard
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple aux côtés de Cody et May sur It Takes Two attendent avec une grande impatience le prochain jeu coopératif d'Hazelight Studios, à savoir Split Fiction. Ces derniers peuvent se réjouir puisque Split Fiction n'aura pas de retard.

Split Fiction est passé Gold et arrivera à la date prévue

En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Josef Fares, le fondateur d'Hazelight Studios, a annoncé que Split Fiction est passé Gold. Cette étape, très importante dans le développement d'un jeu, signifie que Split Fiction ne souffrira d'aucun report et débarquera donc comme prévu. Rappelons, d'ailleurs, à ce sujet que Split Fiction sort le 6 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu.
Split Fiction, qui proposera des histoires annexes en plus de la quête principale, invite les joueurs et les joueuses à incarner Mio et Zoé, qui sont toutes les deux des scénaristes (l'une de science-fiction et l'autre de fantasy). Ces dernières se retrouvent transportées dans leurs propres histoires « par une machine conçue pour voler les idées créatives ». Ainsi, tout au long de l'aventure, Mio et Zoé devront collaborer afin de s'en échapper. 
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Comme la plupart des jeux d'Hazelight Studios, Split Fiction sera jouable en coopération en local (écran partagé) mais aussi en ligne. D'ailleurs, un Pass Ami, qui permet à une personne possédant Split Fiction d'inviter un autre joueur à y jouer avec elle gratuitement, est prévu pour Split Fiction.

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Rendez-vous donc le 6 mars 2025 pour découvrir les aventures de Mio et Zoé sur Split Fiction. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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