Split Fiction ne subira aucun retard

Hazelight Studios a, récemment, annoncé que Split Fiction arrivera bel et bien à la date prévue.

Split Fiction est passé Gold et arrivera à la date prévue

And also #splitfiction has now gone gold. So get ready on march 6🙌 — Josef Fares (@josef_fares) January 27, 2025







Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple aux côtés de Cody et May sur It Takes Two attendent avec une grande impatience le prochain jeu coopératif d'Hazelight Studios, à savoir. Ces derniers peuvent se réjouir puisqueEn effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Josef Fares, le fondateur d'Hazelight Studios, a annoncé que. Cette étape, très importante dans le développement d'un jeu, signifie que. Rappelons, d'ailleurs, à ce sujet quesort le 6 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu., qui proposera des histoires annexes en plus de la quête principale, invite les joueurs et les joueuses à incarner Mio et Zoé, qui sont toutes les deux des scénaristes (l'une de science-fiction et l'autre de fantasy). Ces dernières se retrouvent transportées dans leurs propres histoires « par une machine conçue pour voler les idées créatives ». Ainsi, tout au long de l'aventure, Mio et Zoé devront collaborer afin de s'en échapper.Comme la plupart des jeux d'Hazelight Studios,sera jouable en coopération en local (écran partagé) mais aussi en ligne. D'ailleurs, un Pass Ami, qui permet à une personne possédantd'inviter un autre joueur à y jouer avec elle gratuitement, est prévu pourRendez-vous donc le 6 mars 2025 pour découvrir les aventures de Mio et Zoé sur. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store).