Split Fiction : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Split Fiction.
Hazelight Studios revient en cette année 2025 avec un tout nouveau jeu coopératif, Split Fiction
. Très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui ont fait les précédents opus du studio (Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out, It Takes Two), le titre doit débarquer au début du mois de mars 2025. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Split Fiction
.
Configurations PC Split Fiction
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Split Fiction
, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale ainsi que recommandée. De plus, d'après les informations partagées, il convient d'avoir 85 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de la nouvelle aventure coopérative d'Hazelight Studios.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Split Fiction
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64 bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 2600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) ou Radeon RX 470 (4 Go)
- Espace disque → 85 Go d'espace disque disponible
- DirectX → Version 12
- Notes → 1920x1080 - 30 FPS - « Low »
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64 bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel Core i7-11700k ou AMD Ryzen 7 5800X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce 3070 (8 Go) ou AMD Radeon 6700 XT (12 Go)
- Espace disque → 85 Go d'espace disque disponible
- DirectX → Version 12
- Notes → 2560x1440 - 60 FPS - « High »
Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction
arrive le 6 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre proposera, tout comme son aîné, un Pass Ami.
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