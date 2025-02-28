Split Fiction : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Split Fiction.

Configurations PC Split Fiction







Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10/11 64 bit

Windows 10/11 64 bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 2600X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) ou Radeon RX 470 (4 Go)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go) ou Radeon RX 470 (4 Go) Espace disque → 85 Go d'espace disque disponible

85 Go d'espace disque disponible DirectX → Version 12

Version 12 Notes → 1920x1080 - 30 FPS - « Low »

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10/11 64 bit

Windows 10/11 64 bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i7-11700k ou AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-11700k ou AMD Ryzen 7 5800X Carte graphique → NVIDIA GeForce 3070 (8 Go) ou AMD Radeon 6700 XT (12 Go)

NVIDIA GeForce 3070 (8 Go) ou AMD Radeon 6700 XT (12 Go) Espace disque → 85 Go d'espace disque disponible

85 Go d'espace disque disponible DirectX → Version 12

→ Version 12 Notes → 2560x1440 - 60 FPS - « High »

Hazelight Studios revient en cette année 2025 avec un tout nouveau jeu coopératif,. Très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux qui ont fait les précédents opus du studio (Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out, It Takes Two), le titre doit débarquer au début du mois de mars 2025. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale ainsi que recommandée. De plus, d'après les informations partagées, il convient d'avoir 85 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de la nouvelle aventure coopérative d'Hazelight Studios.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 6 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre proposera, tout comme son aîné, un Pass Ami.