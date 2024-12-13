Split Fiction, le nouveau jeu des créateurs d'It Takes Two, révélé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 décembre 2024 à 10h52
Hazelight Studios a annoncé, au cours des Game Awards 2024, son prochain jeu coopératif, baptisé Split Fiction.
Split Fiction, le nouveau jeu des créateurs d'It Takes Two, révélé
Étant donné que le dernier titre d'Hazelight Studios, It Takes Two, a rencontré un très grand succès, la communauté attendait avec impatience d'en savoir plus à propos du prochain projet vidéoludique du studio à la tête du « Jeu de l'année » des Game Awards 2021. Ce qui est désormais chose faite : Hazelight Studios a annoncé Split Fiction, il y a peu de temps.

Le prochain jeu coopératif d'Hazelight Studios, Split Fiction, arrive en 2025

Comme prévu, lors de la cérémonie des Game Awards 2024, qui s'est déroulée dans la nuit du vendredi 13 décembre 2024, Hazelight Studios a révélé Split Fiction, son nouveau jeu d'action-aventure coopératif, qui sort le 6 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.
Chez Hazelight, nous créons des jeux en coopération depuis 10 ans et à chaque titre, nous allons au-delà de ce qu'attendent les fans du genre. Je suis très fier de ce que nous avons créé avec Split Fiction. Je vous garantis que ce jeu va vous faire halluciner. Comme Mio et Zoé passent de l'univers de la science-fiction à celui de la fantasy, nous avons pu faire des choses vraiment extraordinaires en matière de jouabilité et de narration. Il s'agit clairement de notre aventure en coopération la plus épique à ce jour.
- Josef Fares, Fondateur de Hazelight Studios.
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Sur Split Fiction, les joueurs et les joueuses incarneront deux héroïnes, c'est-à-dire Mio et Zoé, et embarqueront pour un périple oscillant entre deux univers, la science-fiction et la fantasy. Les deux protagonistes, qui sont scénaristes, se retrouvent « prises au piège dans leurs propres histoires après avoir été happées par une machine conçue pour voler les idées créatives ». Ces dernières devront donc collaborer afin de s'en échapper, et ce, « sans perdre la mémoire ». D'après les informations partagées, Split Fiction proposera de nombreuses mécaniques et compétences, qui sont liées à la science-fiction et à la fantasy. Certaines sont, d'ailleurs, présentées dans le trailer dévoilé lors des Game Awards 2024.

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Split Fiction sera jouable en coopération en local (écran partagé) mais aussi en ligne. D'ailleurs, le titre profitera du Pass Ami, qui permet à une personne possédant Split Fiction d'inviter un autre joueur à jouer gratuitement.

Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction débarque le 6 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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