Split Fiction : La liste complète des trophées et des succès

Split Fiction dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100 % ou le Platine du jeu coopératif d'Hazelight Studios. Nous vous apportons la liste complète.
Comme la plupart des autres jeux, Split Fiction propose une liste de trophées et de succès. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le 100 % ou bien Platine du titre d'Hazelight Studios doivent naturellement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Split Fiction.
Liste des trophées et succès de Split Fiction
Pour empocher le 100 % ou bien Platine, nommé « À deux, c'est encore mieux », de Split Fiction, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, effectuer des quêtes annexes mais aussi réaliser des actions bien spécifiques. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Split Fiction :
Meilleures amies pour la vie → Enfin publiées !
Rats de bibliothèque → Terminer toutes les histoires annexes.
Décoctions → Ne tombez pas dedans.
Une chaise à soi → Lève-toi de là !
Vous n'êtes pas un robot → Prouver ne pas être un robot en réussissant le test CAPTCHA.
Un moment de répit entre copines → Prendre le temps de se détendre sur les six bancs.
Coup de boule → Comment auriez-vous pu le savoir ?
Patate froide → Terminer le jeu télé sans faire exploser la bombe.
C'est renversant ! → S'acharner en bonne et due forme.
Derrière les barreaux → C'est sans issue !
À bout de souffle → Ce n'est pas du grand méchant loup qu'il faut se méfier...
Le soulèvement des robots → Hasta la vista, baby.
Nourrissez-moi ! → Prendre un encas.
Une bourrade amicale → Toujours prêtes à faire des singeries.
La meilleure amie de Rose → Vous l'avez fait pleurer...
Il nous faudrait un plus gros bateau → Tin nin... Tin nin... Tin nin nin nin nin nin...
C'est nous, les méchantes ? → Pas d'inquiétude, c'est juste une simulation...
Le gâteau n'est pas un mensonge → Félicitations, le test est terminé.
Snaaaake ! → Pensez-vous que l'amitié peut naître sur un champ de bataille ?
Un talent de cochon → Lâchez tout !
Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
Xbox Series
Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.
PlayStation
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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