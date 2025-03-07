Split Fiction : La liste complète des trophées et des succès

Split Fiction dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100 % ou le Platine du jeu coopératif d'Hazelight Studios. Nous vous apportons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Split Fiction

Meilleures amies pour la vie → Enfin publiées !

→ Enfin publiées ! Rats de bibliothèque → Terminer toutes les histoires annexes.

→ Terminer toutes les histoires annexes. Décoctions → Ne tombez pas dedans.

→ Ne tombez pas dedans. Une chaise à soi → Lève-toi de là !

→ Lève-toi de là ! Vous n'êtes pas un robot → Prouver ne pas être un robot en réussissant le test CAPTCHA.

→ Prouver ne pas être un robot en réussissant le test CAPTCHA. Un moment de répit entre copines → Prendre le temps de se détendre sur les six bancs.

→ Prendre le temps de se détendre sur les six bancs. Coup de boule → Comment auriez-vous pu le savoir ?

→ Comment auriez-vous pu le savoir ? Patate froide → Terminer le jeu télé sans faire exploser la bombe.

→ Terminer le jeu télé sans faire exploser la bombe. C'est renversant ! → S'acharner en bonne et due forme.

→ S'acharner en bonne et due forme. Derrière les barreaux → C'est sans issue !

→ C'est sans issue ! À bout de souffle → Ce n'est pas du grand méchant loup qu'il faut se méfier...

→ Ce n'est pas du grand méchant loup qu'il faut se méfier... Le soulèvement des robots → Hasta la vista, baby.

→ Hasta la vista, baby. Nourrissez-moi ! → Prendre un encas.

→ Prendre un encas. Une bourrade amicale → Toujours prêtes à faire des singeries.

→ Toujours prêtes à faire des singeries. La meilleure amie de Rose → Vous l'avez fait pleurer...

→ Vous l'avez fait pleurer... Il nous faudrait un plus gros bateau → Tin nin... Tin nin... Tin nin nin nin nin nin...

→ Tin nin... Tin nin... Tin nin nin nin nin nin... C'est nous, les méchantes ? → Pas d'inquiétude, c'est juste une simulation...

→ Pas d'inquiétude, c'est juste une simulation... Le gâteau n'est pas un mensonge → Félicitations, le test est terminé.

→ Félicitations, le test est terminé. Snaaaake ! → Pensez-vous que l'amitié peut naître sur un champ de bataille ?

→ Pensez-vous que l'amitié peut naître sur un champ de bataille ? Un talent de cochon → Lâchez tout !

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme la plupart des autres jeux,propose. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le 100 % ou bien Platine du titre d'Hazelight Studios doivent naturellement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous partageonsPour empocher le 100 % ou bien Platine, nommé « À deux, c'est encore mieux », de, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, effectuer des quêtes annexes mais aussi réaliser des actions bien spécifiques. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :