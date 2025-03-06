Split Fiction : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

La communauté se demande s'il est possible de jouer à la version PC de Split Fiction avec une manette, et donc à la place du clavier et de la souris.

Est-il possible de jouer à Split Fiction sur PC avec une manette ?

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Sorti au début du mois de mars 2025,, qui est développé par Hazelight Studios et édité par EA, est disponible sur diverses plateformes de jeu. De nombreuses personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans cette aventure coopérative, aux côtés de Mio et Zoé. Certains joueurs et joueuses se demandent, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Si vous vous posez cette question, sachez que. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser leur contrôleur pour découvrir les aventures de Zoé et Mio.Hazelight Studios et EA ont, notamment, partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, à savoir dans un encart sur la droite, nous pouvons voir la mention : « Prise en charge complète des contrôleurs ».Les développeurs ont, d'ailleurs, apporté quelques précisions à ce sujet. Les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'utiliser des manettes Xbox ou bien DualSense (PS5) pour parcourir le titre. Les DualShock (PS4) sont également prises en charge, mais seulement en USB. Ainsi, si vous désirez, il vous suffit de brancher votre contrôleur (en respectant les indications données par EA et listées ci-dessus).En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 6 mars 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :