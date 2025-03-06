Split Fiction est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 mars 2025 à 14h32
Certaines personnes de la communauté s'interrogent quant à la présence ou non de Split Fiction dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Split Fiction est-il dans le Game Pass ?
Développé par Hazelight Studios et édité par EA, Split Fiction est un jeu d'action-aventure coopératif, qui met en scène deux héroïnes, à savoir Zoé et Mio. De nombreux joueurs et joueuses, et notamment celles et ceux qui ont apprécié les précédentes productions vidéoludiques dudit studio de développement, ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir au sujet de l'arrivée de Split Fiction dans le Game Pass.

Split Fiction est-il dans le Game Pass ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est malheureusement négative : Split Fiction ne figure pas dans le Game Pass. Soulignons, d'ailleurs, que l'intégration dudit jeu d'Hazelight Studios ne semble pas prévue, à l'heure actuelle. Effectivement, EA et Xbox n'ont pas partagé d'informations à ce propos, dernièrement.

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Cependant, il y a des chances que Split Fiction intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le fameux service de Microsoft, tous les mois. Par ailleurs, le précédent titre d'Hazelight Studios, à savoir It Takes Two, a été disponible dans le Game Pass, via EA Play, pendant un temps. Il se pourrait qu'Hazelight Studios et EA décident de faire de même pour Split Fiction. Si tel est le cas, nous mettrons à jour cet article afin de vous tenir informés.

Miniature vidéo

En attendant, si vous souhaitez à tout prix vous lancer dans Split Fiction, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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