Certaines personnes de la communauté s'interrogent quant à la présence ou non de Split Fiction dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Split Fiction est-il dans le Game Pass ?

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Développé par Hazelight Studios et édité par EA,est un jeu d'action-aventure coopératif, qui met en scène deux héroïnes, à savoir Zoé et Mio. De nombreux joueurs et joueuses, et notamment celles et ceux qui ont apprécié les précédentes productions vidéoludiques dudit studio de développement, ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans leet souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à savoir au sujet deAu moment où nous écrivons ces lignes,. Soulignons, d'ailleurs, que l'intégration dudit jeu d'Hazelight Studios ne semble pas prévue, à l'heure actuelle. Effectivement, EA et Xbox n'ont pas partagé d'informations à ce propos, dernièrement.Cependant, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche, le. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le fameux service de Microsoft, tous les mois. Par ailleurs, le précédent titre d'Hazelight Studios, à savoir It Takes Two, a été disponible dans le, via EA Play, pendant un temps. Il se pourrait qu'Hazelight Studios et EA décident de faire de même pour. Si tel est le cas, nous mettrons à jour cet article afin de vous tenir informés.En attendant, si vous souhaitez à tout prix vous lancer dans, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :