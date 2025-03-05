Split Fiction est-il cross-play ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2025 à 17h28
Si vous vous demandez si Split Fiction est cross-play sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Split Fiction est-il cross-play ?
Le nouveau titre d'Hazelight Studios, Split Fiction, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu et propose, tout comme son aîné, de la coopération en local mais aussi en ligne. Par ailleurs, de la même manière qu'It Takes Two, Split Fiction dispose du Pass Ami, permettant d'inviter une personne à jouer gratuitement avec vous. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses, qui souhaitent parcourir l'aventure ensemble, se demandent si Split Fiction est cross-play ou non. Nous vous apportons la réponse à cette question dans ce qui suit.

Split Fiction est-il cross-play ? 

Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté le réclame. Cette fonctionnalité devient, de ce fait, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres cross-play, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Dans le cas du jeu coopératif d'Hazelight Studios, sachez que Split Fiction dispose bien de la fonctionnalité cross-play. Comme précisé sur le site officiel du studio de développement et celui d'EA, le cross-play est disponible dès le lancement du titre. Précisons, à ce sujet, que le Pass Ami de Split Fiction est également cross-play.

split-fiction-fonctionnalite-cross-play
Cela signifie donc que les joueurs et les joueuses étant sur PS5 peuvent jouer à Split Fiction avec les personnes évoluant sur Xbox Series ou PC, et inversement. De la même manière, il est tout à fait possible d'inviter un joueur, venant d'une autre plateforme que la vôtre, via le Pass Ami.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction, qui sort le 6 mars 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PS Store : Étoffez votre bibliothèque à moindre coût grâce à la promotion « Aventures d'automne » (jusqu'au 25 septembre 2025)
Split Fiction 10 septembre 2025

PS Store : Étoffez votre bibliothèque à moindre coût grâce à la promotion « Aventures d'automne » (jusqu'au 25 septembre 2025)

Le PlayStation Store s'est doté, il y a très peu de temps, d'une toute nouvelle promotion, soit « Aventures d'automne », qui propose de belles réductions sur des centaines de jeux.
EA prend une décision radicale concernant le prix de ses jeux
Split Fiction 08 mai 2025

EA prend une décision radicale concernant le prix de ses jeux

Alors que les tarifs des jeux continuent d'augmenter à cause de plusieurs facteurs, l'éditeur EA fait le choix d'aller à contre-courant de la tendance.
Split Fiction sort-il sur Nintendo Switch ?
Split Fiction 03 avril 2025

Split Fiction sort-il sur Nintendo Switch ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Split Fiction va se rendre disponible sur Nintendo Switch. Nous vous donnons la réponse.

commentaire (0)