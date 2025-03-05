Si vous vous demandez si Split Fiction est cross-play sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, sachez que nous vous partageons la réponse.
Le nouveau titre d'Hazelight Studios, Split Fiction
, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu et propose, tout comme son aîné, de la coopération en local mais aussi en ligne. Par ailleurs, de la même manière qu'It Takes Two, Split Fiction
dispose du Pass Ami, permettant d'inviter une personne à jouer gratuitement avec vous. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses, qui souhaitent parcourir l'aventure ensemble, se demandent si Split Fiction est cross-play ou non
. Nous vous apportons la réponse à cette question dans ce qui suit.
Split Fiction est-il cross-play ?
Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play
permet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté le réclame. Cette fonctionnalité devient, de ce fait, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres cross-play
, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.
Dans le cas du jeu coopératif d'Hazelight Studios, sachez que Split Fiction dispose bien de la fonctionnalité cross-play
. Comme précisé sur le site officiel du studio de développement et celui d'EA, le cross-play
est disponible dès le lancement du titre. Précisons, à ce sujet, que le Pass Ami de Split Fiction est également cross-play
.
Cela signifie donc que les joueurs et les joueuses étant sur PS5 peuvent jouer à Split Fiction
avec les personnes évoluant sur Xbox Series ou PC, et inversement. De la même manière, il est tout à fait possible d'inviter un joueur, venant d'une autre plateforme que la vôtre, via le Pass Ami.
Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction
, qui sort le 6 mars 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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