Si vous vous demandez si Split Fiction est cross-play sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC, sachez que nous vous partageons la réponse.

Split Fiction est-il cross-play ?







Le nouveau titre d'Hazelight Studios,, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu et propose, tout comme son aîné, de la coopération en local mais aussi en ligne. Par ailleurs, de la même manière qu'It Takes Two,dispose du Pass Ami, permettant d'inviter une personne à jouer gratuitement avec vous. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses, qui souhaitent parcourir l'aventure ensemble, se demandent. Nous vous apportons la réponse à cette question dans ce qui suit.Rappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté le réclame. Cette fonctionnalité devient, de ce fait, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du jeu coopératif d'Hazelight Studios, sachez que. Comme précisé sur le site officiel du studio de développement et celui d'EA, leest disponible dès le lancement du titre. Précisons, à ce sujet, queCela signifie donc que les joueurs et les joueuses étant sur PS5 peuvent jouer àavec les personnes évoluant sur Xbox Series ou PC, et inversement. De la même manière, il est tout à fait possible d'inviter un joueur, venant d'une autre plateforme que la vôtre, via le Pass Ami.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui sort le 6 mars 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.