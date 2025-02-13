Split Fiction dévoile davantage ses héroïnes

Une nouvelle bande-annonce envoutante de Split Fiction a été dévoilée lors du dernier State of Play Révélé et nous promet une aventure coopérative unique où science-fiction et fantasy s'entremêlent.
Sony a frappé fort lors de son dernier State of Play
, et parmi les annonces marquantes, une bande-annonce a particulièrement retenu l'attention des amateurs de coopératif : Split Fiction, le prochain titre d'EA et Hazelight Studios
. Après le succès, indéniable, de It Takes Two, le studio suédois revient avec une nouvelle aventure où l'amitié et la collaboration sont au cœur de l'expérience.
Mais cette fois, exit les couples en crise ou les frères en cavale : Mio et Zoé
, les protagonistes du jeu, sont deux autrices aux univers radicalement opposés qui vont devoir apprendre à coopérer, à l'intérieur même de leurs propres histoires. Science-fiction et fantasy fusionnent dans ce récit intrigant qui promet des mécaniques de gameplay asymétriques et une narration immersive.
Deux plumes, deux visions, une seule mission
Dans Split Fiction
, les joueurs incarnent Mio, une écrivaine de science-fiction méthodique et rationnelle, et Zoé, une autrice de fantasy plus intuitive et rêveuse
. À la suite d'un événement mystérieux, elles se retrouvent piégées dans une simulation qui mélange leurs mondes respectifs. Autrement dit, chaque niveau du jeu est une extension de leur imagination, où les règles de la réalité sont dictées par leurs propres créations.
Loin d'être un simple prétexte scénaristique, cette dualité se ressentira dans le gameplay : nous pouvons nous attendre à des mécaniques complémentaires qui forceront les joueurs à exploiter les talents uniques de chaque héroïne. Imaginez un puzzle où Mio doit hacker un terminal futuriste pendant que Zoé invoque une créature magique pour neutraliser un ennemi. Une synergie qui rappelle fortement les principes d'It Takes Two, mais dans un univers bien plus ambitieux sur le plan narratif.
Un voyage coopératif qui pousse à la réflexion
Hazelight Studios a toujours mis un point d'honneur à explorer des thèmes profonds sous couvert de mécaniques fun et engageantes. Dans Split Fiction
, au-delà de l'amitié improbable entre Mio et Zoé, c'est toute une réflexion sur la créativité et la complémentarité qui s'invite dans l'expérience. Les tensions entre les héroïnes, par ruissellement, entre les joueurs, seront palpables : imaginez devoir résoudre un problème alors que vos visions du monde s'affrontent.
C'est ce qui fait la force du titre : une coopération qui ne se limite pas à l'action, mais qui demande une vraie compréhension mutuelle
. Et rappelons que pour celles et ceux qui aiment jouer à deux sans forcément acheter deux copies du jeu le Pass Ami permet d'inviter gratuitement un proche à vous rejoindre en coopération, quelle que soit la plateforme.
Un pari audacieux pour Hazelight
Avec une sortie fixée au 6 mars 2025
sur PS5, Xbox Series et PC
, Split Fiction
devra prouver qu'il peut renouveler le genre du jeu coopératif sans se reposer sur les acquis d'It Takes Two. Mais, face au savoir-faire de Hazelight en matière de coopération asymétrique, et de narration immersive, largement récompensé, les attentes sont élevées.
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