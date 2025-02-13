Split Fiction dévoile davantage ses héroïnes

Une nouvelle bande-annonce envoutante de Split Fiction a été dévoilée lors du dernier State of Play Révélé et nous promet une aventure coopérative unique où science-fiction et fantasy s'entremêlent.

Deux plumes, deux visions, une seule mission







Un voyage coopératif qui pousse à la réflexion

Un pari audacieux pour Hazelight

Sony a frappé fort lors de son dernier, et parmi les annonces marquantes, une bande-annonce a particulièrement retenu l'attention des amateurs de coopératif :. Après le succès, indéniable, de It Takes Two, le studio suédois revient avec une nouvelle aventure où l'amitié et la collaboration sont au cœur de l'expérience.Mais cette fois, exit les couples en crise ou les frères en cavale :, les protagonistes du jeu, sont deux autrices aux univers radicalement opposés qui vont devoir apprendre à coopérer, à l'intérieur même de leurs propres histoires. Science-fiction et fantasy fusionnent dans ce récit intrigant qui promet des mécaniques de gameplay asymétriques et une narration immersive.Dans, les joueurs incarnent. À la suite d'un événement mystérieux, elles se retrouvent piégées dans une simulation qui mélange leurs mondes respectifs. Autrement dit, chaque niveau du jeu est une extension de leur imagination, où les règles de la réalité sont dictées par leurs propres créations.Loin d'être un simple prétexte scénaristique, cette dualité se ressentira dans le gameplay : nous pouvons nous attendre à des mécaniques complémentaires qui forceront les joueurs à exploiter les talents uniques de chaque héroïne. Imaginez un puzzle où Mio doit hacker un terminal futuriste pendant que Zoé invoque une créature magique pour neutraliser un ennemi. Une synergie qui rappelle fortement les principes d'It Takes Two, mais dans un univers bien plus ambitieux sur le plan narratif.Hazelight Studios a toujours mis un point d'honneur à explorer des thèmes profonds sous couvert de mécaniques fun et engageantes. Dans, au-delà de l'amitié improbable entre Mio et Zoé, c'est toute une réflexion sur la créativité et la complémentarité qui s'invite dans l'expérience. Les tensions entre les héroïnes, par ruissellement, entre les joueurs, seront palpables : imaginez devoir résoudre un problème alors que vos visions du monde s'affrontent.C'est ce qui fait la force du titre :. Et rappelons que pour celles et ceux qui aiment jouer à deux sans forcément acheter deux copies du jeu le Pass Ami permet d'inviter gratuitement un proche à vous rejoindre en coopération, quelle que soit la plateforme.Avec une sortie fixée ausurdevra prouver qu'il peut renouveler le genre du jeu coopératif sans se reposer sur les acquis d'It Takes Two. Mais, face au savoir-faire de Hazelight en matière de coopération asymétrique, et de narration immersive, largement récompensé, les attentes sont élevées.