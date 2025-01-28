Split Fiction : Des histoires annexes épiques et du gameplay coop dévoilés

Split Fiction, le nouveau jeu coopératif d'Hazelight, vient de révéler une bande-annonce qui promet une expérience unique et audacieuse. Préparez-vous à plonger dans des mondes fascinants et des mécaniques de jeu qui défient les attentes.

Des histoires annexes mémorables

Un titre accessible grâce au Pass ami







, connu pour des titres cultes commeet, continue de briller avec. Ce jeu d'action et de plateformes mise sur l'écran partagé et la coordination entre deux joueurs pour offrir une aventure pleine de rebondissements. Le concept repose sur une collaboration constante entre Mio, une auteure de science-fiction pragmatique, et Zoé, une écrivaine de fantasy optimiste. Le duo devra unir ses forces pour naviguer entre deux mondes opposés et sortir d'une simulation où tout peut arriver.Avant d'aller plus loin, on vous invite à découvrir la bande-annonce officielle du. Ce premier aperçu met en avant des moments complètement déjantés et les multiples interactions possibles en jeu, de quoides fans de coop. Un titre qui, selon nous, pourrait clairement s'imposer comme l'une desLà oùse démarque vraiment, c'est dans, des aventures cachées qui bouleversent les règles du jeu. Ces moments optionnels, mais totalement incontournables, ajoutent une touche d'originalité avec des scènes délirantes comme surfer sur un requin des sables ou descendre une montagne en snowboard en plein chaos futuriste.Chaque histoire annexe enrichit l'expérience, offrant desqui viennent renforcer l'univers du jeu. Il est d'ailleurs possible de trouver de plus amples informations concernantdirectement via le site dédié au jeu.L'accessibilité est au cœur des titre de Hazelight. De fait, à l'égal des autres titres du studio et grâce au, il suffit d'une seule copie du jeu pour inviter un partenaire à jouer gratuitement, quelle que soit la plateforme. Avec le support du cross-play, jouer en coopération devient un jeu d'enfant.Que ce soit en couple, famille ou même entre amis, préparez-vous, cararrive très bientôt. En effet, le jeu sera disponible, PlayStation 5, Xbox Series X|S ou PC, leau prix de. Avec une direction artistique unique et des mécaniques de jeu innovantes, Hazelight propose une nouvelle aventure