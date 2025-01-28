Split Fiction : Des histoires annexes épiques et du gameplay coop dévoilés

Split Fiction, le nouveau jeu coopératif d'Hazelight, vient de révéler une bande-annonce qui promet une expérience unique et audacieuse. Préparez-vous à plonger dans des mondes fascinants et des mécaniques de jeu qui défient les attentes.
Hazelight Studios
, connu pour des titres cultes comme It Takes Two
et A Way Out
, continue de briller avec Split Fiction
. Ce jeu d'action et de plateformes mise sur l'écran partagé et la coordination entre deux joueurs pour offrir une aventure pleine de rebondissements. Le concept repose sur une collaboration constante entre Mio, une auteure de science-fiction pragmatique, et Zoé, une écrivaine de fantasy optimiste. Le duo devra unir ses forces pour naviguer entre deux mondes opposés et sortir d'une simulation où tout peut arriver.
Avant d'aller plus loin, on vous invite à découvrir la bande-annonce officielle du gameplay coopératif de Split Fiction
. Ce premier aperçu met en avant des moments complètement déjantés et les multiples interactions possibles en jeu, de quoi titiller la curiosité
des fans de coop. Un titre qui, selon nous, pourrait clairement s'imposer comme l'une des pépites de l'année
.
Des histoires annexes mémorables
Là où Split Fiction
se démarque vraiment, c'est dans ses histoires annexes
, des aventures cachées qui bouleversent les règles du jeu. Ces moments optionnels, mais totalement incontournables, ajoutent une touche d'originalité avec des scènes délirantes comme surfer sur un requin des sables ou descendre une montagne en snowboard en plein chaos futuriste.
Chaque histoire annexe enrichit l'expérience, offrant des défis inattendus et des moments mémorables
qui viennent renforcer l'univers du jeu. Il est d'ailleurs possible de trouver de plus amples informations concernant les histoires annexes
directement via le site dédié au jeu.
Un titre accessible grâce au Pass ami
L'accessibilité est au cœur des titre de Hazelight. De fait, à l'égal des autres titres du studio et grâce au Pass ami
, il suffit d'une seule copie du jeu pour inviter un partenaire à jouer gratuitement, quelle que soit la plateforme. Avec le support du cross-play, jouer en coopération devient un jeu d'enfant.
Que ce soit en couple, famille ou même entre amis, préparez-vous, car Split Fiction
arrive très bientôt. En effet, le jeu sera disponible, PlayStation 5, Xbox Series X|S ou PC, le 6 mars
au prix de 49,99 €
. Avec une direction artistique unique et des mécaniques de jeu innovantes, Hazelight propose une nouvelle aventure qui s'annonce déjà inoubliable
.
commentaire (0)