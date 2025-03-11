Hazelight Studios (Split Fiction) n'exclut pas de faire des jeux solo, à l'avenir

Josef Fares, le directeur d'Hazelight Studios, s'est récemment exprimé au sujet des jeux jouables entièrement en solo.

De possibles jeux solo du côté d'Hazelight Studios, à l'avenir ?

Même si Hazelight aura toujours un ADN coopératif, je ne cesse de répéter que l'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Le solo n'est pas une impossibilité pour Hazelight. Mais cela se fera à la manière d'Hazelight.

PC Édition Standard → 36,49 € au lieu de 50 €, soit 27 % de réduction.

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, Hazelight Studios a sorti, au début du mois de mars 2025, un tout nouveau jeu coopératif,, qui connaît un très grand succès. Bien que le studio soit majoritairement connu pour ses productions proposant de la coopération (It Takes Two, A Way Out),Il y a très peu de temps, la chaîne YouTube Fall Damage a partagé une vidéo dans laquelle Josef Fares répond à divers commentaires postés par les internautes. L'une des interrogations porte sur les jeux se parcourant à un joueur., d'autant plus que le premier titre du studio, à savoir Brothers: A Tale of Two Sons ne possédait pas de dimension coopérative à l'origine (ce qui n'est plus le cas avec le remake).Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Reste à savoir ce que les créateurs d'It Takes Two et denous réservent à l'avenir.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est disponible depuis le 6 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :