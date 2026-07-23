Splatoon Raiders ne marque pas la fin de la saga principale, mais « une nouvelle porte d'entrée »

Proposant sa toute première aventure solo avec Splatoon Raiders, la franchise ultra-colorée et peinturlurée de Nintendo veut se diversifier. Mais met-elle de côté les jeux principaux et leur dimension très compétitive ?

Avec ses batailles de peinture mouvementées et ses Inklings au style streetwear, Splatoon a fait souffler un vent de nouveauté chez les licences de Nintendo. Après trois opus appréciés des joueurs, la licence prend toutefois un virage audacieux avec Splatoon Raiders. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet du jeu et notre avis juste en dessous.

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Le titre abandonne le jeu compétitif qui a fait sa renommée pour un spin-off en solo aux côtés des Tridenfer, le groupe vedette de Splatoon 3. Un tel choix peut dérouter les habitués de la franchise qui guettent avec impatience des nouvelles du quatrième jeu. Mais Seita Inoue et Yoshihiko Ito ont récemment expliqué la raison de cette aventure annexe.

Splatoon Raiders né grâce à un mode solo de Splatoon 3

Dans une session « Ask the developer » organisée par Nintendo, le producteur et le réalisateur ont expliqué avoir concentré leurs efforts sur ce spin-off simplement parce qu'ils en avaient envie. Rappelons que cela fait 11 ans que la licence Splatoon existe et qu'elle est restée fidèle à ses racines en ne proposant que des jeux multijoueurs jusqu'à présent. Mais avec Splatoon Raiders, l'équipe de développement voulait se lancer un défi tout en gardant l'âme de la franchise.

Nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de créer quelque chose proposant une approche du gameplay légèrement différente, permettant de savourer pleinement l'action en solo.

L'idée a germé dans la tête du réalisateur alors qu'il travaillait sur Splatoon 3. Avec son équipe, il cherchait « à savoir s'il était possible de créer une expérience solo dans laquelle les joueurs pourraient s'immerger pleinement, en s'appuyant sur le gameplay de Salmon Run ». Rapidement, le projet a été évoqué à Nintendo pour la Switch 2, celle-ci proposant une puissance plus adaptée à l'intensité du mode en question.

« Le gameplay compétitif » toujours d'actualité dans le futur

Avec Splatoon Raiders, l'équipe a eu à cœur de « créer une nouvelle porte d'entrée dans la série, en proposant ces éléments non compétitifs non pas comme une simple fonctionnalité secondaire, mais comme un spin-off à part entière ». Mais que les amateurs de combats colorés et de matchs en ligne se rassurent : Splatoon 4 pourrait être la prochaine étape.

Seita Inoue a conclu cette session en déclarant que « nous continuerons à développer le gameplay compétitif à l'avenir ». Même si cela ne fait pas office de confirmation, le quatrième opus de la franchise pourrait être le prochain jeu Splatoon à arriver sur nos consoles. Pour patienter d'ici là, rappelons que Splatoon Raiders est déjà disponible, exclusivement sur Nintendo Switch 2.