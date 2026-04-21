Splatoon Raiders révèle sa date de sortie et nous promet un été haut en couleurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 avril 2026 à 15h48
Annoncé il y a presque un an, Splatoon Raiders semblait avoir été mis de côté par Nintendo. Mais le spin-off des Inklings arrive très bientôt sur Nintendo Switch 2.
Splatoon Raiders révèle sa date de sortie et nous promet un été haut en couleurs

En règle générale, Nintendo aime dévoiler les dates de sortie de ses titres majeurs lors de présentations ou d'événements exclusifs. Cependant, la firme nippone a décidé de jouer la carte de la surprise pour l'arrivée de l'une de ses exclusivités de 2026 :  Splatoon Raiders. Après un long silence, un nouveau trailer a été mis en ligne le 21 avril 2026 et les curieux ont pu apprendre que le lancement du titre est proche. 

Embarquement pour les îles Spirahlites prévu en plein coeur de l'été 2026

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Cette nouvelle bande-annonce permet d'en apprendre un peu plus sur le spin-off de Splatoon et sur ses fonctionnalités. Cela démarre dès les premières secondes de la vidéo avec les options pour personnaliser votre Inkling, héros de cette nouvelle aventure jouable en solo. 

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Aux côtés des membres du trio Tridenfer, vous devrez explorer de petites îles polluées et peuplées d'étranges créatures peu amicales. Votre mission sera d'éliminer ces menaces en utilisant votre fidèle pistolet à peinture et de récolter les trésors cachés au milieu des objets abîmés et des cocotiers. Au gré de vos chasses aux trésors, de nouvelles contrées à explorer apparaîtront, avec des menaces toujours plus redoutables à affronter. 

L'argent récolté avec la revente de ces trésors vous permettra d'améliorer votre arsenal et d'acheter des armes qui faciliteront vos phases d'exploration

Trois nouveaux Amiibos disponibles au lancement de Splatoon Raiders

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Dans les toutes dernières secondes de la vidéo, il est révélé que Splatoon Raiders sera disponible à partir du 23 juillet 2026. Le titre sera une exclusivité de la Nintendo Switch 2, mais profitera pour l'occasion d'une collection d'Amiibos thématique.

Miniature vidéo
 

Si vous aimez Pasquale, Raimi et Angie, vous pourrez ajouter leur variante à votre collection. Les 3 Amiibos seront disponibles au lancement du titre. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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