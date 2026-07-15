Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Splatoon Raiders est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Comme vous le savez probablement déjà, Splatoon Raiders débarque à la fin du mois de juillet 2026 sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. D'ailleurs, le titre fait l'objet de multiples interrogations. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si Splatoon Raiders est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que nous vous partageons la réponse.

Splatoon Raiders est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Splatoon Raiders dispose d'une dimension multijoueur et est, plus précisément, un jeu coopératif.

Ces informations sont notamment visibles sur la page Nintendo eShop dédiée au titre. En effet, dans la partie « Vue d'ensemble », nous pouvons effectivement apercevoir des informations concernant l'aspect multijoueur de Splatoon Raiders et nous pouvons, ainsi, lire les mots suivants :

Vous pouvez jouer à Splatoon Raiders en solo ou à quatre, en mode sans fil local ou en ligne, pour faire équipe et partir en expéditions à plusieurs. Il est aussi possible de proposer son aide ou de faire appel à d'autres joueurs et joueuses en ligne avant de partir à la chasse au butin. Si l'expédition est réussie, vous obtiendrez un bonus sous forme d'armes, de composants de gadgets ou d'autres matériaux encore... l'entraide, ça paie bien !

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible de jouer à Splatoon Raiders en solo ou bien avec des amis grâce à son aspect multijoueur et coopératif. Comme indiqué ci-dessus, le titre peut être parcouru à plusieurs en mode local ou en ligne, et plus précisément à deux ou à quatre.

Rappelons, en guise de conclusion, que Splatoon Raiders, qui est considéré comme un spin-off, doit débarquer le 23 juillet 2026 sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.