Splatoon Raiders : Un spin-off annoncé, à destination de la Nintendo Switch 2

Nintendo a, récemment, annoncé Splatoon Raiders, un spin-off pour la franchise Splatoon.

Splatoon Raiders dévoilé avec une première vidéo

Une mise à jour pour Splatoon 3, en complément

Les joueurs et les joueuses qui apprécient la licence Splatoon seront très certainement ravis d'apprendre queEn effet, il y a très peu de temps,. Comme dit précédemment, ce nouvel opus est considéré comme un spin-off. D'après les informations partagées,invitera les joueurs et les joueuses à se rendre dans « les mystérieuses îles Spirhalites aux côtés du spat-taculaire trop Deep Cut ».Malheureusement, à l'heure actuelle,ne dispose pas de date, ni même de fenêtre de sortie. Nul doute que Nintendo nous partagera davantage d'informations à son sujet dans les mois à venir. Toutefois, pour patienter, les joueurs et les joueuses, fans ou non de la licence, peuvent visionner, qui a été partagé pour l'occasion.En outre, Nintendo a indiqué que Splatoon 3 va accueillir une toute nouvelle mise à jour, le 12 juin 2025. Ce patch apportera une nouvelle collection d'armes, mais aussi de nouveaux ensembles. Sans oublier le fait que celui-ci marquera le route du stage « Urchin Underpass ». À cette date, Splatoon 3 profitera également d'une mise à jour gratuite pour la Nintendo Switch 2, qui présentera des graphismes améliorés ainsi qu'une meilleure fluidité pour les animations.