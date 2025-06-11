Splatoon Raiders : Un spin-off annoncé, à destination de la Nintendo Switch 2

Nintendo a, récemment, annoncé Splatoon Raiders, un spin-off pour la franchise Splatoon.
Les joueurs et les joueuses qui apprécient la licence Splatoon seront très certainement ravis d'apprendre que Nintendo n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et a, ainsi, dévoilé Splatoon Raiders, un spin-off qui arrive sur Nintendo Switch 2
.
Splatoon Raiders dévoilé avec une première vidéo
En effet, il y a très peu de temps, Nintendo a annoncé Splatoon Raiders, qui se rendra disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2
. Comme dit précédemment, ce nouvel opus est considéré comme un spin-off. D'après les informations partagées, Splatoon Raiders
invitera les joueurs et les joueuses à se rendre dans « les mystérieuses îles Spirhalites aux côtés du spat-taculaire trop Deep Cut
».
Malheureusement, à l'heure actuelle, Splatoon Raiders
ne dispose pas de date, ni même de fenêtre de sortie. Nul doute que Nintendo nous partagera davantage d'informations à son sujet dans les mois à venir. Toutefois, pour patienter, les joueurs et les joueuses, fans ou non de la licence, peuvent visionner le tout premier trailer de Splatoon Raiders
, qui a été partagé pour l'occasion.
Une mise à jour pour Splatoon 3, en complément
En outre, Nintendo a indiqué que Splatoon 3 va accueillir une toute nouvelle mise à jour, le 12 juin 2025. Ce patch apportera une nouvelle collection d'armes, mais aussi de nouveaux ensembles. Sans oublier le fait que celui-ci marquera le route du stage « Urchin Underpass ». À cette date, Splatoon 3 profitera également d'une mise à jour gratuite pour la Nintendo Switch 2, qui présentera des graphismes améliorés ainsi qu'une meilleure fluidité pour les animations.
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