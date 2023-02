Sons of the Forest sortira en accès anticipé, pour éviter un report

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À quelques jours de la sortie de Sons of the Forest , les développeurs, Endnight Games ont donné quelques informations supplémentaires sur sa production, en révélant, par exemple, les configurations PC . Mais nous avons également eu le droit à des précisions sur le contenu disponible lors de son lancement, plus tard en février.Le studio explique, via une publication sur sa page Steam, queest « le jeu le plus difficile que nous avons fait » et cela a été « un long voyage depuis que nous avons commencé à travailler sur le projet ». Même s'il reste encore une multitude de choses à ajouter, les développeurs ne souhaitent pas reporter le jeu une nouvelle fois.De fait, ces prochains mois, il faut s'attendre à voir des objets, des mécaniques de jeu et diverses améliorations être implantés. Mais le studio devrait se contenter, dans un premier temps, d'apporter quelques équilibrages, selon les besoins et les premiers retours.Suite de The Forest,, mais aussi une carte bien plus grande . Des compagnons, gérés par l'IA, pourront également nous aider dans notre aventure. Rendez-vous le 23 février pour découvrir Sons of the Forest, sur PC, en accès anticipé, donc.