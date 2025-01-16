Sons of the Forest sort une mise à jour majeure, la première en un an

Sons of the Forest sort sa 1.0, avec de nombreux ajouts, découvrez le patch notes
Le jeu de survie sort de son accès anticipé, avec sa mise à jour 1.0, pour son premier anniversaire. De nombreuses nouveautés sont introduites pour l'occasion.
Vous pouvez retrouver tous les détails de cette mise à jour sur Steam. Sinon, rappelons que Sons of the Forest est actuellement disponible sur PC. Pour le moment, aucune version PlayStation ou Xbox n'a été annoncée, mais cela pourrait arriver dans quelque temps.
Nouveautés
- 3 nouvelles structures de radeaux.
- Nouvelle structure d'amarrage.
- Ajout des structures de support pour KnightV et planeur.
- Ajout de structures de mur défensif dessiné.
- Prise en charge de l'enregistrement de jeu sur Steam.
- Nouvelle tenue secrète trouvable par le joueur.
Améliorations
- Amélioration de la visée pour l'arbalète, l'arc composé, l'arc fabriqué, le fusil de chasse et le lance-pierre.
- Trajectoire des flèches améliorée pour correspondre à la trajectoire réelle lors du tir avec les arcs.
- L'option de passer l'animation de placement s'applique désormais à l'ajout de bûches dans les structures fantômes.
- Ajout de la capacité de réanimer les joueurs mourant en nageant en multijoueur.
- Le joueur entrera dans l'état de mort par noyade s'il meurt hors de l'eau et tombe ensuite dans l'eau.
- Kelvin dispose désormais d'une animation de nage plus rapide qu'il utilise la plupart du temps.
- Kelvin et Virginia peuvent désormais se hisser hors de l'eau sur des rebords accessibles.
- Lorsque Kelvin nage, il se dirigera vers le joueur qu'il suit.
- Kelvin bénéficie désormais du support pour le sang et l'humidité sur toutes ses tenues, et non plus seulement sur celle par défaut.
- Les structures construites ne prendront désormais qu'un seul impact pour les tirs à dispersion (ex. chevrotine).
- Les batteries de voiturette de golf peuvent désormais être ajoutées aux étagères.
- Extension des limites du monde pour permettre une utilisation plus étendue des radeaux.
- Amélioration de la précision de localisation des événements audio en réseau.
- Qualité globale du flou de mouvement améliorée.
- Amélioration de l'apparence des structures fantômes lorsqu'elles interfèrent avec la caméra.
- Optimisation des grilles physiques pour les séchoirs et les feux afin d'améliorer les performances.
- Optimisation des colliders pour divers objets (bois de chauffage, chaise en os, lustre en os, chaise en bâtons, stockage d'os, stockage de bois, stockage de pierres, abri de chasse, lampe en jambe, mannequin, jardinière, récupérateur d'eau, sanctuaire répulsif, stockage de flèches, supports d'armes).
- Optimisation des colliders physiques pour les objets ajoutés au stockage de bûches, de pierres et de bois de chauffage.
- Amélioration de l'agencement de l'invite de l'interface du sac à saisir.
- Calculs améliorés pour les armes à distance afin de garantir la détection des impacts même lorsque le tir commence à l'intérieur d'un collider.
- Lancer un corps mort dans l'eau générera désormais des éclaboussures et des particules d'ondulation.
- Tirer sur des lianes d'arbres avec des arcs ou des armes à feu les brisera désormais.
commentaire (0)