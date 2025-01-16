Sons of the Forest sort une mise à jour majeure, la première en un an

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 janvier 2025 à 11h50
Un an après la fin de son accès anticipé, une mise à jour majeure vient d'être déployée pour Sons of the Forest. Découvrez les nouveautés et le patch notes dans notre article.
Sons of the Forest sort une mise à jour majeure, la première en un an
Sons of the Forest est sorti en février 2023 et a mis fin à son accès anticipé environ un an plus tard, en février 2024. Durant cette période, de nombreuses mises à jour de contenu sont venues améliorer l'expérience de survie, avec un ultime patch pour la version 1.0. Mais depuis, peu de choses ont été constatées, et la dernière mise à jour, un hotfix, date de juin 2024.

Les développeurs viennent donc surprendre la communauté avec une nouvelle mise à jour majeure en ce mois de janvier 2025, laquelle introduit quelques nouveautés, tout en améliorant certains points.

Nouvelle mise à jour pour Sons of the Forest, un an plus tard

Nous retrouvons donc de nouvelles structures, notamment des radeaux ou des supports pour les véhicules, comme le KnightV ou le planeur, tandis qu'une nouvelle tenue secrète peut être trouvée par le joueur en explorant le monde.

Côté amélioration, Endnight Games Ltd n'y est pas allé avec le dos de la cuillère puisque nous pouvons constater que de nombreux points sont concernés. Par exemple, la visée est améliorée et les animations des PNJ seront plus jolies. Mais vous pouvez consulter l'essentiel du patch notes ci-dessous :

Nouveautés

  • 3 nouvelles structures de radeaux.
  • Nouvelle structure d'amarrage.
  • Ajout des structures de support pour KnightV et planeur.
  • Ajout de structures de mur défensif dessiné.
  • Prise en charge de l'enregistrement de jeu sur Steam.
  • Nouvelle tenue secrète trouvable par le joueur.

Améliorations

  • Amélioration de la visée pour l'arbalète, l'arc composé, l'arc fabriqué, le fusil de chasse et le lance-pierre.
  • Trajectoire des flèches améliorée pour correspondre à la trajectoire réelle lors du tir avec les arcs.
  • L'option de passer l'animation de placement s'applique désormais à l'ajout de bûches dans les structures fantômes.
  • Ajout de la capacité de réanimer les joueurs mourant en nageant en multijoueur.
  • Le joueur entrera dans l'état de mort par noyade s'il meurt hors de l'eau et tombe ensuite dans l'eau.
  • Kelvin dispose désormais d'une animation de nage plus rapide qu'il utilise la plupart du temps.
  • Kelvin et Virginia peuvent désormais se hisser hors de l'eau sur des rebords accessibles.
  • Lorsque Kelvin nage, il se dirigera vers le joueur qu'il suit.
  • Kelvin bénéficie désormais du support pour le sang et l'humidité sur toutes ses tenues, et non plus seulement sur celle par défaut.
  • Les structures construites ne prendront désormais qu'un seul impact pour les tirs à dispersion (ex. chevrotine).
  • Les batteries de voiturette de golf peuvent désormais être ajoutées aux étagères.
  • Extension des limites du monde pour permettre une utilisation plus étendue des radeaux.
  • Amélioration de la précision de localisation des événements audio en réseau.
  • Qualité globale du flou de mouvement améliorée.
  • Amélioration de l'apparence des structures fantômes lorsqu'elles interfèrent avec la caméra.
  • Optimisation des grilles physiques pour les séchoirs et les feux afin d'améliorer les performances.
  • Optimisation des colliders pour divers objets (bois de chauffage, chaise en os, lustre en os, chaise en bâtons, stockage d'os, stockage de bois, stockage de pierres, abri de chasse, lampe en jambe, mannequin, jardinière, récupérateur d'eau, sanctuaire répulsif, stockage de flèches, supports d'armes).
  • Optimisation des colliders physiques pour les objets ajoutés au stockage de bûches, de pierres et de bois de chauffage.
  • Amélioration de l'agencement de l'invite de l'interface du sac à saisir.
  • Calculs améliorés pour les armes à distance afin de garantir la détection des impacts même lorsque le tir commence à l'intérieur d'un collider.
  • Lancer un corps mort dans l'eau générera désormais des éclaboussures et des particules d'ondulation.
  • Tirer sur des lianes d'arbres avec des arcs ou des armes à feu les brisera désormais.
Vous pouvez retrouver tous les détails de cette mise à jour sur Steam. Sinon, rappelons que Sons of the Forest est actuellement disponible sur PC. Pour le moment, aucune version PlayStation ou Xbox n'a été annoncée, mais cela pourrait arriver dans quelque temps.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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