Sons of the Forest sort une mise à jour majeure, la première en un an



le 16 janvier 2025 à 11h50 Publié par Corentin Rimbert le 16 janvier 2025 à 11h50

Un an après la fin de son accès anticipé, une mise à jour majeure vient d'être déployée pour Sons of the Forest. Découvrez les nouveautés et le patch notes dans notre article.