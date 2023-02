Sons of the Forest : Les configurations PC

Les configurations PC de Sons of the Forest

Config minimale

Système d'exploitation : 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD RYZEN 3 3300X

Intel Core i5-8400 ou AMD RYZEN 3 3300X Mémoire vive : 12 Go de mémoire

12 Go de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 570 4 Go

NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 570 4 Go DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 20 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation : 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD RYZEN 5 3600X

Intel Core i7-8700K ou AMD RYZEN 5 3600X Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce 1080Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce 1080Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 20 Go d'espace disque disponible

Un peu moins de dix ans après la sortie de The Forest, nous avons le droit à une suite, nommée. Les développeurs ont comme objectif de proposer une expérience plus immersive et plus poussée, tout en conservant ce qui avait fait le charme de cette première aventure, très appréciée par les amateurs de jeux de survie.Seulement, étant donné qu'il s'agit d'une production indépendante, et que le premier épisode n'était pas forcément réputé pour être un jeu parfaitement optimisé, de nombreux joueurs souhaiteraient connaîtreavant de l'acheter.Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que vous n'allez pas avoir besoin d'un ordinateur dernier cris. Il faut tout de même être en possession d'un processeur assez récent, tout en ayant une carte graphique égale ou supérieure à la NVIDIA GeForce GTX 1060. Côté disque dur, 20 Go seront nécessaires.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.n'est pour le moment prévu que sur PC, mais à l'instar de The Forest , ce dernier pourrait arriver, à terme, sur PlayStation.