Sons of the Forest tease une carte bien plus grande, et plus détaillée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, la suite de l'excellent The Forest , est enfin sur le point de sortir, sur PC. Mais les développeurs, le studio Endnight Games Ltd, ne se sont pas montrés très bavards ces dernières semaines, ce qui laisse assez flous certains points. Cela ne dérangera pas la partie de la communauté qui souhaite tout découvrir par elle-même, mais une autre partie aime bien en savoir plus, notamment pour se décider avant de se lancer, ou non, dans l'aventure.Récemment, l'équipe s'est entretenue avec GamesRadar. Comme il fallait s'y attendre,. « En termes de taille, le monde est environ quatre fois plus grand que dans The Forest, mais tout est plus détaillé cette fois, avec plus de variétés dans les plantes et les arbres. »Ces améliorations iront également dans les animations et les actions. Par exemple, si vous lancez un cocktail Molotov, vous verrez le joueur « prendre du tissu pour le mettre dans une bouteille de vodka ». Cela vaut aussi pour les constructions de bases, où vous verrez le joueur placer un rondin ou découper du bois. L'objectif est que Sons of the Forest « donne l'impression d'être un simulateur de camping ultime qui rencontre un jeu de survie d'horreur terrifiant ».Le côté horrifique ne devrait pas être difficile à mettre en avant, étant donné que The Forest l'avait fait avec brio, pour l'époque (rappelons qu'il est sorti en accès anticipé en 2014). Espérons que les développeurs aient réussi à mettre sur pied le réalisme qu'ils ont imaginé, afin de nous proposer une expérience bien plus complète. Rendez-vous le 23 février, pour découvrir tout cela, sur PC, via Steam.