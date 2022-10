Sonic Frontiers : Un DLC gratuit, en collaboration avec Monster Hunter, est prévu

L'Armure de Rathalos

L'armure de Rathalos Felyne

Un mini-jeu avec un barbecue (pouvant octroyer des bonus)

Time to get cooking!@monsterhunter DLC is coming to Sonic Frontiers November 14th, at 5pm PST - for free! pic.twitter.com/4OV4Z4LbPB — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) October 11, 2022

Au début du mois de novembre 2022, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir la nouvelle aventure vidéoludique mettant en scène le fameux hérisson bleu,. Développé par Sonic Team et édité par SEGA, le titre revient, aujourd'hui, au cœur de l'actualité.En effet, SEGA a récemment annoncé qu'une semaine après la sortie officielle de Sonic Frontiers, les joueurs pourront récupérer du, grâce à unavecPour être plus précis, ce DLC sera disponible, en France et sur les différents stores. Celui-ci contientsuivants :En réalité, il ne s'agit pas de la première collaboration entre ces deux franchises. En effet, rappelons qu'en 2021, Sonic s'était invité sur Monster Hunter Rise : grâce à ce crossover, les joueurs avaient notamment pu accomplir de nouvelles quêtes et découvrir de nouvelles armures, inspirées du hérisson bleu et de Tails.Pour rappel, Sonic Frontiers se rendra disponible le 8 novembre prochain sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles Xbox, PlayStation, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Plusieurs éditions, ainsi que des bonus de précommande, sont prévus pour le titre. Vous pouvez également l'obtenir tout en faisant quelques économies, sur PC, grâce à notre partenaire