Sonic Frontiers : Sa date de sortie annoncée et un nouveau trailer partagé

Avant l'Opening Night Live de la gamescom 2022, la date de sortie de Sonic Frontiers avait déjà fuité. Il a fallu attendre quelques heures pour en avoir la confirmation. C'est désormais officiel : le titre mettant en scène le fameux hérisson bleu, développé par Sonic Team et édité par SEGA, arrivesur la plupart des plateformes de jeu.D'ailleurs, durant l'Opening Night Live de cette année, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir unpour Sonic Frontiers. Ainsi, grâce à cette nouvelle et courte vidéo, nous en apprenons un peu plus quant à l'histoire du soft : séparé de ses amis, Sonic fera la rencontre d'un étranger des plus mystérieux. Partant à la recherche des Émeraudes du Chaos, ce premier devra alors arpenter un nouveau monde, tout en affrontant de nombreux ennemis et en relevant des défis. Rappelons d'ailleurs que Sonic Frontiers proposera un monde en « zones ouvertes ».Par ailleurs, les développeurs de Sonic Frontiers ont profité de l'occasion afin d'apporter des informations quant à la durée de vie du soft. Selon leurs propos, terminer Sonic Frontiers devrait prendre entre 20 à 30 heures. Celles et ceux désirant le 100 % du titre passeront certainement plus de 40 heures sur Sonic Frontiers.arrive le 8 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de précommander le titre.