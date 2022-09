Skull & Bones reporte sa date de sortie

Report de la sortie pour Skull & Bones

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que nous attendions tous le 8 novembre pour, enfin, mettre la main sur, après de longues années sans nouvelle de la part d'Ubisoft, le studio a partagé une nouvelle qui nous fait craindre le pire pour l'expérience de pirates.Ce qui devait arriver arriva, et cela n'étonnera, hélas, pas grand monde., soit un report de cinq mois. Ubisoft se retrouve donc Fanny en cette fin d'année 2022, avec aucune sortie, la dernière en date étant Roller Champions, qui ne peut pas être qualifiée de succès.Ce report en fera rire certains, mais inquiétera une grande partie des joueurs, qui vont perdent espoir en Skull & Bones, malgré le potentiel du jeu. Espérons toutefois pour les développeurs et la communauté que le titre arrivera à trouver son public, et que l'expérience attire de nombreux joueurs, lors de son lancement et dans les mois qui suivent.D'ailleurs, Ubisoft explique que ce temps supplémentaire permettra aux développeurs de « peaufiner et équilibrer l'expérience », dans le but de répondre aux attentes élevées des joueurs. Pour se faire pardonner,Rendez-vous donc le 9 mars 2023 pour découvrirsur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez toujours le précommander, selon plusieurs éditions , pour profiter de quelques bonus lors du lancement.