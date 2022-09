Skull & Bones : Les configurations PC

Les configurations PC de Skull & Bones

Configuration minimale (30 FPS - 1080p)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i7-4790 (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 1600 (3,2 GHz) ou supérieur

→ Intel Core i7-4790 (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 1600 (3,2 GHz) ou supérieur Carte graphique → Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 570 (8 Go) ou supérieure

→ Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 570 (8 Go) ou supérieure Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 65 Go d'espace libre (SSD requis)

Configuration recommandée (60 FPS - 1080p)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i7-8700K (3,7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) ou supérieur

→ Intel Core i7-8700K (3,7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) ou supérieur Carte graphique → Nvidia RTX 2070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou supérieure

→ Nvidia RTX 2070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou supérieure Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 65 Go d'espace libre (SSD requis)

Configuration élevée recommandée (60 FPS - 1440p)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i7-9700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3,7 GHz) ou supérieur

→ Intel Core i7-9700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3,7 GHz) ou supérieur Carte graphique → Nvidia RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6800 (16 Go) ou supérieure

→ Nvidia RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6800 (16 Go) ou supérieure Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 65 Go d'espace libre (SSD requis)

Configuration 2K recommandée (60 FPS - 2160p)

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit

→ Windows 10 64 Bit Processeur → Intel Core i5-11600K (3,9 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3,7 GHz) ou supérieur

→ Intel Core i5-11600K (3,9 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3,7 GHz) ou supérieur Carte graphique → Nvidia RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) ou supérieure

→ Nvidia RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) ou supérieure Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 65 Go d'espace libre (SSD requis)

PC Édition Standard → 47,99 € au lieu de 59 €, soit 19 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé pour la toute première fois en 2017,est désormais sur le point de débarquer sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC. Alors que la sortie du soft arrive à grand pas, les joueurs et les joueuses se demandent quelles sont. Nous connaissons désormais la réponse.En parcourant les différentes informations concernant les configurations PC du titre, nous remarquons très vite que. Afin de jouer selon la configuration recommandée, les joueurs et les joueuses devront posséder une bonne machine. Pour profiter de meilleures résolutions, il faudra être équipé d'un très bon PC. Le poids de Skull & Bones est également assez important, vous en conviendrez certainement.Dans un deuxième article, à ce sujet, qui est disponible sur le site officiel, Ubisoft a partagé de plus amples informations concernant les configurations requises pour jouer à Skull & Bones en 1440p ou en 2160p, avec 60 images par seconde.Rappelons que Skull & Bones sort le 8 novembre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC, et ce selon plusieurs éditions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la précommande de la version PC (Ubisoft Connect) à moindre coût :