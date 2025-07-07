Silent Hill f : Le début du jeu dévoilé par un leak, ça s'annonce prometteur

Alors qu'il est censé arriver dans quelques semaines sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, Silent Hill f a vu son introduction et quelques minutes de gameplay révélées en avance par une fuite.
Prévu pour l'automne 2025, Silent Hill f
va offrir aux amateurs de frissons une aventure parfaite pour préparer l'arrivée d'Halloween. Spin-off de la saga principale, ce nouvel opus propose une aventure unique prenant place dans le Japon des années 1960. Mais à l'exception de quelques cinématiques partagées pendant plusieurs State of Play, le jeu avait réussi à échapper aux fuites. Cependant, un extrait partagé sur Reddit
a dévoilé les premières minutes de cette nouvelle épopée terrifiante.
Une exclusivité présentée lors de l'Anime Expo 2025 qui a été partagée par certains spectateurs
La vidéo en question a été présentée par Konami aux visiteurs de l'Anime Expo 2025
, l'une des plus importantes conventions américaines dédiées à la Pop culture japonaise sous toutes ses formes. D'après les informations communiquées, l'extrait en question dure environ 3 minutes et présente des éléments de gameplay, même si aucun combat n'est montré à l'écran. Il y a fort à parier que les spectateurs étaient invités à ne partager aucune des images présentées sur les réseaux sociaux.
Ces premières minutes de jeu montrent l'héroïne, la jeune Hinako, en train de marcher dans un paysage sauvage et verdoyant. Pour ne pas gâcher davantage la surprise, nous ne donnerons pas plus de détails sur le contenu de cette vidéo. Mais les plus curieux peuvent la découvrir en cliquant juste ici
.
Les internautes enthousiastes à l'idée de découvrir Silent Hill f
Même s'il s'agit d'une fuite, de nombreux spectateurs ont été conquis par ces images volées de Silent Hill f.
En effet, certains d'entre eux ont vu dans ces quelques plans de beaux clins d'œil aux titres les plus appréciés de la franchise
, ce qui promet une bonne dose de frisson. Mais pour en apprendre plus, il va falloir patienter encore un peu.
Rappelons pour conclure que Silent Hill f sera disponible à partir du 25 septembre 2025
sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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