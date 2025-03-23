Silent Hill f n'est finalement pas interdit en Australie, pour le moment

La sortie de Silent Hill f vient de prendre un tournant inattendu en Australie : le jeu horrifique de Konami a été refusé par l'organisme de classification australien, bloquant totalement sa commercialisation dans le pays.
Mise à jour du
24/03/2025
:
Silent Hill f finalement pas interdit en Australie : la situation clarifiée par le gouvernement australien
Bonne nouvelle pour les joueurs australiens qui s'inquiétaient : contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, le très attendu Silent Hill f
n'a finalement pas été interdit par les autorités australiennes. Le Bureau australien de classification a officiellement clarifié la situation après plusieurs jours de confusion.
Silent Hill f n’est pas classé « Refusé », mais la confusion règne encore
Suite à une information alarmante selon laquelle Silent Hill f
aurait été refusé par la commission australienne de classification, cette dernière a tenu à rectifier la situation dans une déclaration officielle relayée par Stevivor :
« Silent Hill f n’est pas actuellement classé comme ‘Refusé’ en Australie. L'entrée du 14 mars 2025 a été supprimée de la base de données nationale, et une décision officielle sera publiée avant la sortie du jeu. »
L'Australie refuse catégoriquement la classification du jeu
Alors que le très attendu Silent Hill f
n'a toujours pas de date officielle de sortie, les premiers classements d'âge commencent déjà à tomber. Aux États-Unis, l'ESRB lui a attribué une classification Mature (M), tandis qu'au Japon, le jeu est réservé aux plus de 18 ans. Mais en Australie, la réponse du Classification Board
est sans appel : « Refused Classification
».
Cette décision signifie concrètement une interdiction totale de vente sur le territoire australien, puisqu'un jeu sans classification ne peut être légalement commercialisé. Si l'organisme australien n'a pas encore précisé les motifs exacts de sa décision, plusieurs éléments semblent avoir pesé lourdement dans la balance.
Des scènes extrêmement violentes en cause ?
L'ESRB avait déjà prévenu les joueurs : Silent Hill f
contient des scènes particulièrement choquantes, avec notamment des personnages brûlés vifs, mutilés, ou encore la représentation explicite d'organes internes. Des éléments très graphiques, certes habituels dans la série, mais visiblement poussés à leur paroxysme dans cet épisode.
Par ailleurs, Konami avait averti que le jeu aborderait aussi des thèmes sensibles tels que la torture et les abus sur mineurs
. Ces aspects, extrêmement controversés, sont sans doute déterminants dans la décision australienne, pays connu pour sa sévérité en matière de classification des contenus vidéoludiques.
L'Australie, coutumière des interdictions de jeux vidéo
Cette interdiction n'est pas une première en Australie. Par le passé, des titres célèbres comme Left 4 Dead 2
ou encore Disco Elysium
se sont vu refuser une classification pour des motifs parfois moins extrêmes. D'autres jeux comme Hotline Miami
ont connu une interdiction temporaire, avant d'être réévalués et finalement acceptés après modifications. Rien n'empêche donc Konami d'envisager une démarche similaire, en modifiant éventuellement certaines séquences pour soumettre une nouvelle demande au Classification Board.
Un recours possible pour Konami ?
Étant donné que Silent Hill f
n'a toujours pas de date de sortie précise, l'éditeur dispose encore de temps pour tenter un appel ou travailler sur une version censurée spécialement destinée au marché australien.
Cependant, rien ne garantit que cette démarche aboutira, compte tenu de la fermeté habituelle des autorités australiennes face à ce type de contenu. Les joueurs australiens devront donc patienter et espérer un revirement de situation ou se tourner vers des méthodes alternatives (parfois à la limite de la légalité) pour découvrir ce titre tant attendu.
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