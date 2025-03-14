Silent Hill f dévoile une bande-annonce terrifiante et promet un retour aux sources

Konami vient de révéler de nouveaux détails saisissants sur Silent Hill f, prochain épisode de la célèbre saga horrifique. Situé au cœur du Japon des années 1960, le jeu promet une atmosphère à la fois sublime et effrayante, portée par un scénario original signé Ryūkishi07, auteur reconnu des célèbres visual novels Higurashi et Umineko.

Un cadre inédit : Bienvenue à Ebisugaoka

Lorsqu'un épais brouillard enveloppe soudainement la ville d'Ebisugaoka, Shimizu Hinako se retrouve piégée dans une réalité cauchemardesque. Pour survivre, elle devra explorer des environnements inquiétants, résoudre des énigmes complexes et affronter des créatures grotesques, jusqu'à un choix décisif et terrifiant.

Un hommage aux origines de Silent Hill, mais différent

J'aime profondément Silent Hill, et cette saga m'a énormément influencé. En particulier Silent Hill 2, son ambiance, ses monstres et sa bande-son unique. Notre défi était donc de préserver cette identité tout en introduisant une vision différente, une esthétique nouvelle, loin de la rouille et du sang habituels, mais tout aussi effrayante.

Une bande-son immersive au cœur de l'expérience

Un retour aux sources signé Ryūkishi07

Date de sortie encore inconnue, plateformes confirmées

Après trois années d'attente depuis son annonce initiale en 2022, Konami a levé le voile sur le cadre de ce nouveau Silent Hill.délaisse l'Amérique emblée typique de la série pour explorer une petite ville japonaise fictive nommée. Le joueur y incarnera une jeune protagoniste,, dont la vie bascule lorsque sa ville natale est engloutie par un mystérieux brouillard surnaturel. Le scénario proposé par Konami décrit clairement l'ambiance du titre :Bien queinnove en quittant les États-Unis, le titre ne trahit pas l'essence de la série. Kera, créateur des monstres et personnages du jeu, insiste d'ailleurs sur sa volonté de proposer quelque chose de nouveau, tout en conservant l'esprit originel :Le choix d'une esthétique japonaise permet à Konami de proposer un univers inédit tout en conservant ce qui fait la force de Silent Hill : la terreur psychologique.La musique sera au cœur de l'immersion de, avec des compositions signées par une équipe encore une fois remarquable. Le légendaire compositeur de la série n'a pas encore été totalement révélé, mais on sait déjà qu'une attention particulière sera portée à l'accompagnement sonore du joueur dans son périple. Kera, responsable du design des créatures, souligne d'ailleurs que les joueurs doivent s'attendre à une expérience immersive très émotionnelle, portée notamment par une ambiance sonore qui soulignera « l'angoisse profonde et les conflits intérieurs » vécus par Shimizu Hinako. Il promet ainsi une bande-son subtile et évocatrice, capable de magnifier la tension dramatique du jeu.Côté écriture, Konami mise sur la plume du célèbre auteur japonais, déjà reconnu internationalement pour ses récits sombres et psychologiques comme. Sa présence garantit un récit particulièrement travaillé et complexe, de quoi séduire autant les nouveaux joueurs que les vétérans de la franchise. L'auteur apportera notamment une dimension psychologique forte, en accord avec l'ADN de la série.Si la diffusion du nouveau trailer a permis de découvrir une ambiance intrigante et quelques indices sur le gameplay, aucune date de sortie précise n'a encore été communiquée par Konami. On sait néanmoins quesera disponible surSilent Hill f semble bien parti pour réconcilier les fans de longue date avec la série mythique de Konami tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs grâce à son univers original et sa narration profonde. En attendant une date de sortie officielle, il reste à espérer que ce voyage horrifique au Japon des années 60 soit à la hauteur des attentes immenses générées par cette présentation spectaculaire.