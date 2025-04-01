Schedule 1 : Comment obtenir une prime de livraison ?

Vous pouvez obtenir une prime de livraison dans Schedule 1, faisant augmenter votre profit. Mais cela ne se présente que dans deux situations.
Être un bon dealer et baron de la drogue ne veut pas simplement dire créer la meilleure drogue, quelle qu'elle soit, comme Walter White. Non, il faut aussi savoir contenter les clients. C'est pourquoi ces derniers ne vous attendront pas éternellement lorsqu'ils vous font une commande dans Schedule 1
. En revanche, si vous arrivez à faire mieux que ce qu'ils espéraient, ils se monteront généreux et vous délivreront un bonus de livraison
. Une bonne façon pour maximiser ses gains, notamment au début de l'aventure.
Comment obtenir une prime de livraison (delivery bonus)
En plus du paiement que vous recevrez de la part de l'acheteur, vous avez une chance d'obtenir un bonus de livraison
, nommé delivery bonus
en jeu. Celui-ci fait légèrement grimper votre gain, ce qui n'est pas négligeable.
Il faut néanmoins remplir certaines conditions pour recevoir ce précieux bonus.
Ce qu'il faut savoir sur le bonus de livraison
Lorsque vous indiquez aux clients à quel moment ils seront livrés, ces derniers vont à leur emplacement avant l'heure indiquée (en général une heure avant), et ne seront pas réellement actif. Néanmoins, vous pouvez toujours interagir avec eux, et c'est à ce moment que vous allez pouvoir obtenir cette belle prime de livraison rapide
.
Il existe deux primes différentes
, qui peuvent potentiellement se cumuler si vous avez de la chance.
Prime de livraison rapide
Comme dit plus haut, si vous livrez vite votre drogue aux clients, vous serez récompensé. Il faut livrer au client :
- Avant l'heure prévue
- Jusqu'à une heure après son arrivée
Ici, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 30 dollars
, tandis que la prime la moins généreuse sera de 5 dollars.
Prime de couvre-feu
Chaque soir, à partir de 9 PM (21 heures) et jusqu'à 5 heures, la ville de Hyland Point est soumise à un couvre-feu. Durant cette partie de la nuit, la police sillonnera les rues et vous arrêtera si elle vous voit, et vous confisquera votre matériel si vous avez de la drogue sur vous.
Les livraisons sont donc bien plus risquées, et si vous parvenez à en faire, vous serez récompensé.
- Entre 21h et 23h → 20 dollars de bonus
- Entre 23h et 3 heures du matin → 50 dollars de prime
- Entre 3h et 5h → 20 dollars de prime
Un risque qui est donc utile puisque vous pouvez très vite récolter une belle somme, que vous pourrez ensuite investir pour agrandir votre domination.
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