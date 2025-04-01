Schedule 1 : Comment obtenir une prime de livraison ?

Vous pouvez obtenir une prime de livraison dans Schedule 1, faisant augmenter votre profit. Mais cela ne se présente que dans deux situations.

Comment obtenir une prime de livraison (delivery bonus)

Ce qu'il faut savoir sur le bonus de livraison

Prime de livraison rapide

Avant l'heure prévue

Jusqu'à une heure après son arrivée

Prime de couvre-feu

Entre 21h et 23h → 20 dollars de bonus

Entre 23h et 3 heures du matin → 50 dollars de prime

Entre 3h et 5h → 20 dollars de prime

Être un bon dealer et baron de la drogue ne veut pas simplement dire créer la meilleure drogue, quelle qu'elle soit, comme Walter White. Non, il faut aussi savoir contenter les clients. C'est pourquoi ces derniers ne vous attendront pas éternellement lorsqu'ils vous font une commande dans. En revanche, si vous arrivez à faire mieux que ce qu'ils espéraient, ils se monteront généreux et vous délivreront. Une bonne façon pour maximiser ses gains, notamment au début de l'aventure.En plus du paiement que vous recevrez de la part de l'acheteur, vous avez une chance d'obtenir, nomméen jeu. Celui-ci fait légèrement grimper votre gain, ce qui n'est pas négligeable.Il faut néanmoins remplir certaines conditions pour recevoir ce précieux bonus.Lorsque vous indiquez aux clients à quel moment ils seront livrés, ces derniers vont à leur emplacement avant l'heure indiquée (en général une heure avant), et ne seront pas réellement actif. Néanmoins, vous pouvez toujours interagir avec eux, et c'est à ce moment que vous allez pouvoirIl existe, qui peuvent potentiellement se cumuler si vous avez de la chance.Comme dit plus haut, si vous livrez vite votre drogue aux clients, vous serez récompensé. Il faut livrer au client :Ici, vous allez pouvoir gagner, tandis que la prime la moins généreuse sera de 5 dollars.Chaque soir, à partir de 9 PM (21 heures) et jusqu'à 5 heures, la ville de Hyland Point est soumise à un couvre-feu. Durant cette partie de la nuit, la police sillonnera les rues et vous arrêtera si elle vous voit, et vous confisquera votre matériel si vous avez de la drogue sur vous.Les livraisons sont donc bien plus risquées, et si vous parvenez à en faire, vous serez récompensé.Un risque qui est donc utile puisque vous pouvez très vite récolter une belle somme, que vous pourrez ensuite investir pour agrandir votre domination.