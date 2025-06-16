Schedule 1 annonce l'arrivée prochaine de l'update « Rival Cartel », choisi par la communauté

Après un vote massif de sa communauté, Schedule 1, le célèbre jeu indépendant signé par TVGS, va accueillir une toute nouvelle mise à jour intitulée « Rival Cartel ». Ce contenu très attendu débarquera dès la fin du mois de juillet, promettant un nouveau défi particulièrement corsé destiné aux joueurs expérimentés.
Ces derniers jours, les joueurs pouvaient voter, directement en jeu, pour choisir le contenu de la future mise à jour majeure. Et la communauté a parlé, et souhaite, en majorité, voir débarquer un cartel dans Schedule 1
.
La communauté choisit massivement les cartels rivaux
C'est à travers un communiqué sur la page officielle Steam
du jeu que Tyler, développeur unique et fondateur du studio, a révélé le résultat de ce sondage participatif qui visait à déterminer le prochain grand ajout à Schedule 1.
Avec plus de 440 000 votes
comptabilisés en quelques jours seulement, l'option des cartels rivaux a recueilli une majorité écrasante de 64 %
. Ce succès ne laisse aucun doute sur l'intérêt des joueurs pour cette nouvelle mécanique, qui viendra dynamiser le contenu « mid-to-late-game », phase jugée actuellement un peu trop facile par une partie de la communauté.
Un défi inédit pour les joueurs aguerris
Même si Tyler n'a pas encore dévoilé tous les détails de l'update « Rival Cartel
», il confirme clairement sa volonté de renforcer la profondeur du jeu pour les joueurs possédant déjà une opération bien établie. Selon lui, cette mise à jour devrait offrir une expérience encore plus « engageante et gratifiante » pour ceux qui maîtrisent déjà parfaitement les mécaniques du jeu.
L'introduction d'un cartel rival promet ainsi de pimenter considérablement les parties, en introduisant une réelle concurrence dans l'économie du jeu et des enjeux stratégiques plus importants.
Tyler toujours à l'écoute de sa communauté
Tyler, connu pour sa transparence et sa proximité avec les joueurs, a également précisé que les autres options proposées lors du vote - à savoir une extension centrée sur la police et l'introduction des champignons hallucinogènes - ne sont pas abandonnées pour autant.
Elles seront réintroduites dans de futurs votes communautaires. Le développeur avait même continué à soutenir activement son jeu malgré une pause temporaire due à une intervention chirurgicale. Ce niveau d'engagement lui vaut une fidélité et un soutien très forts de la part des fans.
Fort d'un succès grandissant et d'une base de fans toujours plus impliquée, Schedule 1 semble avoir encore de beaux jours devant lui. Tyler continue de montrer un dévouement rare dans l'industrie vidéoludique indépendante, prouvant qu'écouter attentivement ses joueurs est souvent la clé d'un succès durable. Le contenu « Rival Cartel », prévu pour la fin juillet, constitue un premier pas majeur vers un endgame plus riche et stimulant. Les détails seront communiqués prochainement.
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