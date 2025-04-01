Comment gagner de l'argent rapidement dans Schedule 1

Nous vous donnons quelques conseils pour gagner rapidement de l'argent dans Schedule 1, afin de faciliter votre progression.

Gagner de l'argent rapidement dans Schedule 1

Profiter des bonus de livraison

Bien s'organiser en achetant des graines avant d'en avoir besoin

Utiliser les poubelles pour vous faire un peu de monnaie

Le Blackjack double automatiquement la somme misée lorsque vous gagnez une partie, vous permettant ainsi d'accumuler rapidement des gains importants, même si vous perdez une manche.

Si vous avez un score de plus de 15, ne tirez plus de cartes

Si vous avez peur de perdre, sauvegarder votre partie avant de vous rendre au Casino.

Le fameux glitch argent infini dans Schedule 1

Dans la barre de recherche Windows, tapez « Exécuter ».

». Entrez « %appdata% » puis cliquez sur « OK ».

» puis cliquez sur « OK ». Rendez-vous ensuite dans le dossier « LocalLow », puis dans « TVGS ».

», puis dans « ». Ouvrez le dossier « free sample », puis cliquez sur « Saves ».

», puis cliquez sur « ». Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous souhaitez modifier.

Localisez le fichier nommé « Money.json », faites un clic droit puis choisissez « Modifier » ou « Ouvrir avec Bloc-notes ».

», faites un clic droit puis choisissez « Modifier » ou « Ouvrir avec Bloc-notes ». Modifiez les valeurs « OnlineBalance » et « Network » pour y inscrire la somme d'argent désirée.

» et « » pour y inscrire la somme d'argent désirée. N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en appuyant sur « Ctrl + S ».

Dans, votre objectif principal est deafin d'étendre votre empire rapidement. Au départ, votre parcours est lent, débutant modestement dans un camping-car avant de louer une chambre au motel et d'élargir progressivement votre activité en vendant de la drogue aux habitants.Heureusement, il existe des méthodes rapides et efficaces pour accumuler une fortune en peu de temps, et même un moyen d'grâce à un glitch particulier.Outre la manière classique, d'optimiser vos récoltes et de vendre vite, tout en ayant une très bonne organisation, il existe plusieurs façons deMais une autre manière assez rapide de gagner de l'argent est de se rendre au Casino, situé au centre de la carte, à proximité du garage et du supermarché. Voici comment profiter du Blackjack pour augmenter rapidement votre capital :Le casino est ouvert entre 16h et 5h du matin. Le Blackjack se trouve juste en face de l'accueil, facile d'accès. Bien que lucrative, cette méthode peut devenir répétitive. Si vous préférez une méthode plus rapide, il existe un glitch efficace pour obtenir de l'Avant d'utiliser cette méthode d', pensez toujours à créer une sauvegarde supplémentaire afin d'éviter de perdre accidentellement votre progression initiale. De plus, cela vous fait perdre une grande partie de l'intérêt du jeu, donc réfléchissez bien.Cette méthode peut vous servir si vous souhaitez gagner du temps pour atteindre rapidement un point important du jeu si vous recommencez une partie, sans trop s'embêter avec les différentes étapes du début.