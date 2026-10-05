s&box prépare une refonte majeure pour enfin succéder dignement à Garry's Mod

Garry Newman, le créateur de Garry's Mod, admet sans détour que le lancement de s&box est un échec. Face aux vives critiques des joueurs et à une plateforme inondée de contenus médiocres, le développeur annonce des refontes majeures pour tenter de sauver son successeur spirituel.

Le lancement de s&box, présenté comme l'héritier légitime du légendaire Garry's Mod, est loin d'avoir répondu aux attentes de la communauté. Garry Newman, le développeur principal derrière ce projet ambitieux, a récemment pris la parole pour dresser un bilan particulièrement amer des premiers mois d'exploitation de la plateforme. Entre une interface noyée sous des créations générées par intelligence artificielle et un week-end gratuit qui a viré au fiasco, le studio fait face à une grogne généralisée des joueurs qui peinent à retrouver la magie des débuts.

Un constat d'échec sans appel

La principale promesse de s&box résidait dans sa capacité à offrir une liberté de création absolue, à l'image de son illustre prédécesseur. Cependant, cette ouverture s'est retournée contre le jeu. La plateforme souffre actuellement d'une surabondance de contenus de qualité médiocre, rendant les véritables expériences ludiques presque introuvables.

En réponse à une vidéo critique publiée par le créateur de contenu Eridium, Garry Newman a fait preuve de franchise dans les commentaires.

Il est inutile d'avoir vingt bons jeux sur la plateforme s'ils nagent dans un océan de cinq cents démos techniques et jeux de clics. Nous allons régler ce problème, nous avons déjà des plans.

Garry Newman shared his opinion on the launch of S&Box and their plans to improve it under the @Eridiium's video. "The launch was shit. The free weekend was shit. We wanted to float under the radar on launch and build up, but we didn't. It was crap, it has burnt bridges and made people angry, it's given a negative view of s&box, it's turned the gmod community against it. We can't get away from that, we fucked it. We weren't ready and we fucked it. We know that, you know that, we fucked it". Garry still likes the sausage-like models, but they are giving up on them and moving towards realistic human characters. They are also changing Playfund to help people find high quality games easier and stop incentivizing low-effort content by greenlighting or blacklisting projects from the monetization program, while switching maps and games to a Steam Workshop style subscribe/install model. "There being too much content is a problem. It's no good having 20 good games on the platform when they're swimming in the sea of 500 tech demos and clickers. We're going to address that, we already have plans". Garry thinks the situation is deflating, demoralizing, and embarrassing. With AI, this is either the worst or the best time in history to launch a UGC platform. For context: Sid (@Eridiium) is one of the few content creators actively covering S&Box and communicating with the community. In the video, he criticized many aspects of the platform and suggested himself for the role of community manager. — ‎Gabe Follower (@gabefollower) October 4, 2026

L'équipe de développement compte abandonner le système actuel, qui affiche des centaines de jeux pêle-mêle, pour se tourner vers un modèle inspiré du Steam Workshop. Cette transition devrait permettre une meilleure curation et mettre en lumière les créations qui méritent réellement l'attention de la communauté.

Des regrets et des ponts brûlés

Le développeur ne cherche pas d'excuses concernant la stratégie initiale du studio. L'objectif était de lancer le titre discrètement pour l'améliorer progressivement, une approche qui a manifestement échoué.

Le lancement était merdique. Le week-end gratuit était merdique. Cela a brûlé des ponts et mis les gens en colère, cela a donné une image négative de s&box et a retourné la communauté de Garry's Mod contre le jeu. Nous ne pouvons pas y échapper, nous avons tout foiré.

Garry Newman confie que la situation actuelle est particulièrement décourageante et embarrassante pour toute l'équipe, bien consciente des erreurs commises par le passé. Le studio espère que les ajustements qui seront faits suffiront à regagner la confiance d'une communauté exigeante et passionnée, pour enfin permettre à cette nouvelle plateforme de briller à la hauteur de son héritage.