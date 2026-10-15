Le créateur de Garry's Mod avoue l'échec critique de s&box, et annonce qu'il passera free-to-play

Pensé comme l'héritier spirituel de Garry's Mod, s&box traverse une crise majeure. Face à des évaluations désastreuses, le créateur Garry Newman a pris la parole pour annoncer une refonte totale du projet. Au programme : passage au format gratuit, abandon de fonctionnalités impopulaires et retour aux sources.

Le lancement de s&box devait marquer une nouvelle ère pour les amateurs de bac à sable physique. Développé par Facepunch Studios sur le moteur Source 2 de Valve, le titre avait la lourde tâche de succéder à Garry's Mod et ses 25 millions de copies vendues. Pourtant, la réalité est bien différente. Avec seulement 47 % d'avis positifs sur Steam, le projet peine à convaincre et souffre d'une rétention de joueurs catastrophique. Face à ce constat amer, Garry Newman a décidé de réagir publiquement et d'annoncer des changements radicaux.

Un constat d'échec assumé par le créateur

Dans un long message adressé à la communauté et sobrement intitulé « Repenser », Garry Newman n'a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle de s&box. Le développeur a reconnu que l'équipe s'était perdue dans des considérations techniques, oubliant l'essentiel, l'expérience utilisateur.

Je suis gêné par nos évaluations, j'en ai honte. La plateforme n'est pas appréciée, elle n'a pas une bonne rétention.

L'erreur principale de Facepunch Studios a été de concevoir un moteur de jeu plutôt qu'un véritable divertissement. Le créateur admet que l'équipe doit désormais se concentrer sur les attentes des joueurs afin de proposer une expérience bac à sable digne de ce nom, avec l'ambition d'égaler puis de surpasser son illustre prédécesseur.









Le passage au modèle gratuit comme solution

Pour relancer l'intérêt autour de s&box, le studio a pris la décision que le jeu deviendra gratuit prochainement. Garry Newman estime que le prix d'entrée actuel, couplé à une boutique de cosmétiques, constitue un frein majeur pour attirer un nouveau public.

Nous n'avons pas besoin de frais d'entrée, nous avons besoin de joueurs.

Les utilisateurs ayant déjà acheté le titre ne seront pas oubliés. Ils recevront des objets exclusifs dans leur inventaire Steam en guise de compensation, avec des récompenses adaptées selon le prix payé lors de l'achat.

Refonte technique et abandon du système de découverte

Outre le modèle économique, de nombreux aspects techniques et structurels vont être revus. Le modèle de personnage emblématique du jeu va disparaître au profit d'avatars humains standards, simplifiant ainsi la gestion des proportions pour les armes et les véhicules. Sur le plan des performances, le studio promet des améliorations significatives, notamment pour les configurations modestes qui souffraient jusqu'à présent de fréquences d'images inacceptables.

Enfin, l'idée de créer une sorte de catalogue interactif centralisé pour découvrir les créations de la communauté est abandonnée. Ce système, qui mettait en avant des jeux de faible qualité ou générés par intelligence artificielle, sera remplacé par un retour aux sources via le Steam Workshop. Une modération plus stricte sera également mise en place pour récompenser les véritables efforts créatifs et bannir les contenus sans intérêt. Garry Newman demande de la patience à sa communauté pendant que ces profondes modifications sont mises en œuvre pour sauver ce projet ambitieux.