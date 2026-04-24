Garry Newman avant la sortie de s&box : « On ne fait rien pour nous, tout est pour la communauté »

Le très attendu successeur de Garry's Mod, S&box, s'apprête à débarquer sur Steam. Le studio Facepunch promet une plateforme de création de jeux équitable et tacle au passage les modèles économiques concurrents, offrant aux créateurs une rémunération durable sans dérives.

s&box, le successeur tant attendu de Garry's Mod, va faire ses grands débuts sur Steam après un long cycle de développement. Facepunch Studios ne se contente pas de lancer un simple outil, il affiche déjà de grandes ambitions pour l'avenir de sa plateforme. Le studio a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Valve, permettant aux jeux créés dans S&box d'être vendus sur Steam sans aucune redevance. À l'approche de la sortie, les développeurs en profitent pour lancer quelques piques bien senties aux autres plateformes reposant sur le contenu généré par les utilisateurs.

Un modèle économique à l'opposé des standards de l'industrie

Facepunch se positionne clairement à contre-courant des tendances actuelles du marché. Le studio affirme dans un communiqué de presse ne pas être guidé par des objectifs commerciaux ni avoir l'intention de faire une entrée en bourse. Leur motivation première reste la passion et la volonté d'offrir à la communauté les mêmes opportunités dont ils ont bénéficié par le passé. Ils promettent une approche juste et généreuse, loin de toute manigance d'entreprise.









S&box est présenté comme une véritable plateforme de création de jeux. Il faut l'imaginer comme une alternative à Roblox, mais sans les controverses qui y sont souvent associées. Le logiciel propose un ensemble d'outils de conception propulsés par le moteur Source 2 de Valve, ainsi qu'un espace où les joueurs peuvent découvrir et essayer les créations de la communauté. Même si son lancement ne se fera que ce 28 avril, certains utilisateurs expérimentent déjà une version préliminaire depuis quelque temps et préparent la sortie de leurs propres jeux en standalone, à l'image de My Summer Cottage.

Une pique à peine voilée envers Epic Games

Fortnite a été touché par des licenciements, et la fermeture du plusieurs modes, il y a peu.

Facepunch tient à ce que les développeurs qui choisissent de rester dans l'écosystème de S&box puissent tirer profit de leur travail. Le studio rappelle que tout créateur mérite un salaire pour ses jeux. À ce jour, un demi-million de dollars a déjà été reversé. Bien que ce montant puisse sembler modeste face aux géants du secteur, le studio souligne qu'il s'agit d'une croissance durable, précisant avec malice qu'ils n'ont pas besoin de licencier un millier de personnes pour maintenir le système à flot.

Cette remarque fait directement écho aux récents licenciements massifs chez Epic Games, l'éditeur de Fortnite, une autre plateforme majeure de contenu généré par les utilisateurs. Entendre parler d'une approche pérenne est particulièrement rassurant dans le climat actuel de l'industrie vidéoludique, d'autant plus lorsque les revenus des créateurs utilisant S&box sont en jeu.

Comme l'explique Facepunch, l'objectif principal est de redonner ce qui leur a été offert il y a vingt ans. Garry's Mod n'était au départ qu'un simple bac à sable construit sur le moteur Source de Half-Life 2. C'est grâce au soutien indéfectible de Valve que le projet a connu un succès retentissant, permettant ensuite au studio de créer Rust, l'un des jeux de survie les plus populaires au monde.

Garry Newman, le directeur de Facepunch, résume parfaitement cette philosophie.

Tout ceci est pour la communauté. Nous essayons de donner aux gens les mêmes chances que celles que nous avons eues. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes, mais pour la communauté.

Si ces paroles pouvaient sembler creuses venant d'autres entreprises, les deux décennies de bienveillance accumulées par Facepunch laissent penser que le studio tiendra ses promesses. Nous aurons un premier aperçu de tout cela dès le 28 avril, date de sortie de s&box sur Steam.