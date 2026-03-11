Vingt ans après Garrys Mod, son successeur spirituel conserve la même philosophie

Le créateur de Garry's Mod, Garry Newman, s'apprête à lancer s&box, une nouvelle plateforme de création. À l'heure où les jeux vidéo atteignent des prix records, le studio Facepunch rassure les joueurs en annonçant un tarif très accessible, fidèle à l'esprit du titre original paru il y a vingt ans.
Vingt ans se sont écoulés depuis la sortie de Garry's Mod
, véritable phénomène bac à sable qui a marqué des générations entières de joueurs. À l'époque, en 2006, le titre s'affichait au tarif modeste de dix euros environ, une somme dérisoire pour un outil offrant des possibilités créatives quasi infinies. Aujourd'hui, alors que l'industrie du jeu vidéo s'oriente vers des productions tarifées à quatre-vingts euros, la question du modèle économique de son successeur spirituel, baptisé s&box, était sur toutes les lèvres
.
Le retour d'une légende à un prix dérisoire
Le lancement de s&box, la nouvelle plateforme de création développée par Facepunch Studios, est imminent et devrait intervenir courant avril
. Lors d'une récente entrevue avec PCGamer
, Garry Newman, le créateur historique, a été interrogé sur le coût de ce nouveau moteur de création de jeux. Contre toute attente, la réponse a révélé que le studio n'avait pas encore arrêté de décision ferme et définitive
, mais que la direction prise allait ravir la communauté.
En effet, la philosophie qui a fait le succès de Garry's Mod semble avoir été conservée intacte. Au lieu de s'aligner sur les standards tarifaires modernes, les développeurs visent une approche particulièrement abordable, permettant au plus grand nombre de s'essayer à la conception vidéoludique sans se ruiner.
Interrogé sur le prix exact, Garry Newman a d'abord hésité, se tournant vers son directeur des opérations, Alistair McFarlane, pour confirmer leurs précédentes discussions internes. Cet échange spontané a permis de mettre en lumière les intentions du studio britannique.
« Avons-nous décidé cela ? Je ne sais pas si nous avons pris une décision
», a d'abord lancé Garry Newman, avant d'ajouter « Je crois que nous avons décidé que nous allions le faire payer au départ. Mais nous n'avons pas fixé le prix. Ce sera probablement autour de cela.
»
Alistair McFarlane a alors évoqué la somme de vingt dollars, ce à quoi Garry Newman a répondu en élargissant la fourchette entre dix et vingt dollars. Bien que ce tarif ne soit pas encore gravé dans le marbre, il donne une indication claire et extrêmement rassurante sur le positionnement du produit
.
Un pied de nez à l'industrie actuelle
Proposer une plateforme aussi ambitieuse que s&box pour une somme comprise entre dix et vingt dollars relève de l'anomalie dans le paysage vidéoludique contemporain. Alors que les coûts de développement explosent et que les éditeurs majeurs justifient des hausses de prix constantes (à l'instar d'Epic Games pour Fortnite récemment
), Facepunch Studios démontre qu'il est encore possible de privilégier l'accessibilité.
Cette stratégie tarifaire agressive n'est pas seulement un cadeau fait aux joueurs de la première heure. C'est également un moyen redoutablement efficace de s'assurer qu'une vaste communauté de créateurs et de joueurs s'emparera de l'outil dès son lancement
. Car c'est bien la communauté qui a fait vivre Garry's Mod pendant deux décennies, en produisant d'innombrables modes de jeu, cartes et objets loufoques.
En maintenant un prix bas, s&box s'assure de perpétuer cet héritage créatif exceptionnel
, d'attirer de nouveaux venus à la sortie, et potentiellement d'être le pilier des expériences pour l'avenir du jeu vidéo sur PC. Rendez-vous en avril. La date de sortie précise devrait être communiquée rapidement.
commentaire (0)