Vingt ans après Garrys Mod, son successeur spirituel conserve la même philosophie



le 11 mars 2026 à 11h09 Publié par Corentin Rimbert le 11 mars 2026 à 11h09

Le créateur de Garry's Mod, Garry Newman, s'apprête à lancer s&box, une nouvelle plateforme de création. À l'heure où les jeux vidéo atteignent des prix records, le studio Facepunch rassure les joueurs en annonçant un tarif très accessible, fidèle à l'esprit du titre original paru il y a vingt ans.