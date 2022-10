Saints Row proposera un DLC centré sur l'histoire en 2023

PC (Epic Games Store) Édition Standard → 49,99 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Day One → 51,99 € au lieu de 54,95 €, soit 5 % de réduction.

La sortie du reboot den'a pas été un succès, loin de là. La communauté a fait face à de nombreux problèmes, quelle que soit la plateforme, et le fait que le titre soit une exclusivité Epic Games sur PC a, sans aucun doute, bridé les ventes sur ordinateurs. Volition en est conscient et a indiqué que les équipes allaient avant tout se concentrer sur l'expérience , et notamment la résolution des problèmes, avant de publier du contenu.Une fois que les développeurs jugeront que Saints Row est dans un meilleur état,, principalement des cosmétiques, normalement d'ici à la fin de l'année 2022. Mais comme Volition a toujours eu pour ambition d'apporter de nouvelles histoires et possibilités à Saints Row,, notamment « une toute nouvelle histoire » qui est incluse dans le Season Pass.Pour celles et ceux n'ayant que l'édition de base et ne souhaitant pas dépenser de l'argent supplémentaire, les développeurs promettent toutefois « de nouvelles expériences de gameplay gratuites et de nouvelles zones à explorer ». Nous en saurons plus à ce sujet d'ici quelques semaines, une fois les premières mises à jour de Saints Row déployée.Rappelons que le titre est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :