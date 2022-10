Saints Row : Les développeurs préfèrent améliorer l'expérience avant d'ajouter du contenu

We are working hard to improve your experience in #SaintsRow - read the update from the team on what we are working on, and what the future holds. https://t.co/aHIImltDqj pic.twitter.com/BpuU1fYbtA — Saints Row - OUT NOW! (@SaintsRow) October 11, 2022

Sorti à la fin du mois d'août 2022, le reboota, malheureusement, connu un accueil très mitigé . Les joueurs et les joueuses reprochant au titre d'être vide et d'avoir de nombreux problèmes/bugs, impactant l'expérience de jeu. Le studio de développement Volition a pris conscience des retours et entend bien rectifier le tir.En effet, récemment, Volition a publié un article , à ce sujet, sur le site officiel. Dans celui-ci, les développeurs indiquent : « Nous supportons Saints Row sur le long terme, et bien que nous aurions préféré parler de roadmaps et d'extensions, nous pensons que l'accent doit être mis sur notre travail visant à améliorer l'expérience Saints Row pour tous les joueurs, en 2022 et au-delà ».De ce fait,, prévue pouret n'ajoutera donc pas de nouveaux contenus. Selon leurs propos, celle-ci apportera plus de « 200 corrections de bugs », notamment en ce qui concerne les défis, la stabilité globale du soft et la coopération. Sans oublier, divers changements et améliorations. Pour le moment, le studio n'a pas indiqué à quelle date cette mise à jour se rendra disponible. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Pour rappel, Saints Row est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez vous le procurer, sachez que vous pouvez faire des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :