Saints Row : Le reboot difficile ne remet pas en cause la suite de la série

Saints Row, timide GTA-like à ses débuts, avait terminé son premier cycle dans la démesure avec le quatrième opus qui emmenait les joueurs entre simulation informatique géante et combats contre des aliens, le tout boosté par des supers pouvoirs en tout genre et des fusils-dubstep, pour ne citer que cela. Après un spin-off en enfer, la série était plus ou moins passée en silence radio. Jusqu'à l'annonce d'un retour il y a quelques années.Cependant, la direction était claire : retour à un cadre beaucoup plus classique pour. Une fois le jeu sorti, force est de constater que la nouvelle vision des créateurs n'était pas partagée par les fans.et ne parvient pas à se faire une place sur son créneau. En plus d'un certain « vide » ressenti en jeu par une partie des joueurs, le gros talon d'Achille du lancement resteet viennent parasiter l'expérience.Lars Wingefors, PDG de Embracer Group, la maison-mère du studio, a admis lors du dernier bilan financier que le jeu était en deçà des attentes du studio. Il se dit attristé par le fait que certains membres de la communauté ne se soient pas retrouvés dans le nouvel opus.Il a néanmoins ajouté qu'il était confiant dans la capacité du jeu à devenir une source de revenus pour le studio, notamment avec des patchs annoncés pour le futur, afin de corriger les différents problèmes. Le PDG renouvelle également sa confiance envers ses équipes et dit être certain qu'Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez tout de même vous le procurer, sachez que vous pouvez faire des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :