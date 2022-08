Saints Row : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Heure de sortie de Saints Row

Prétéléchargement de Saints Row

PlayStation → Dès le 21 août, minuit.

→ Dès le 21 août, minuit. Xbox → Dès maintenant

PC (Epic Games Store) Édition Standard → 36,99 € au lieu de 59,99 €, soit 38 % de réduction. Édition Day One → 37,49 € au lieu de 54,95 €, soit 32 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 54,85 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction. Édition Gold → 77,89 € au lieu de 99,99 €, soit 22 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une longue attente,revient sur le devant de la scène, par le biais d'un reboot de la franchise. Initialement prévu pour la première moitié de l'année, les développeurs, Volition, ont fait le choix de le reporter de plusieurs mois, afin de proposer la meilleure expérience possible. Alors que nous sommes sur le point de pouvoir découvrir ce nouvel épisode,La, sur la majorité des plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Concernant, les développeurs ont expliqué que. Une excellente nouvelle, étant donné que l'attente ne sera pas longue, contrairement à d'autres jeux, qui sortent parfois en fin d'après-midi.La bonne nouvelle est que, dans le but d'en profiter le plus tôt possible. Vous retrouverez ci-dessous le moment à partir duquel il sera possible de le faire.Il n'est malheureusement pas possible de prétélécharger Saints Row sur PC, qui ne sera disponible que via l'Epic Games Store pour le moment.Pour en revenir à Saints Row, sachez que si vous souhaitez y jouer avec vos amis, le cross-play ne sera pas de la partie. Il faudra obligatoirement être sur la même plateforme (Xbox, PlayStation ou PC). Il sera en revanche cross-gen, fort heureusement.Rendez-vous dès le 23 août, donc, pour découvrir le reboot de Plusieurs éditions sont disponibles, offrant divers bonus . Vous pouvez également l'acquérir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :