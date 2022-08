Saints Row : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande de Saints Row

Le rebootarrive officiellement à la fin du mois d'août, et plus précisément le 23, sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de précommander le titre, et ce selon plusieurs versions (numériques et physiques). Découvrezà ce sujet, dans ce qui suit.Tous les joueurs et toutes les joueuses ayant précommandé, avant sa sortie officielle, recevront automatiquement quelques items, notamment :Plusieurs éditions numériques desont proposées sur les stores adéquats (Microsoft Store, PlayStation Store, Epic Games Store). Voici la liste complète et le contenu de chacune d'entre elles.L'édition Standard deest vendue pour environ 69,99 € sur les différents stores. Le tarif pour la version PC, sur l'Epic Games Store, est de 59,99 €. Elle comprend les éléments suivants :Comme pour la précédente, le prix de vente de l'édition Gold devarie en fonction des stores. Par exemple, sur l'Epic Games Store, elle est affichée au tarif de 89,99 € contre 99,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Elle contient :De plus, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer l'édition Platinum de, dont le prix est de 109,99 € sur le PlayStation Store et Microsoft Store. En revanche, sur l'Epic Games Store, cette édition est vendue à 99,99 €.Évidemment,bénéficiera de plusieurs éditions physiques, en dehors de la standard (aussi dite « Day One »), disponibles auprès des revendeurs habituels (Micromania, Fnac, Amazon, etc.).D'après les dernières informations connues, l'édition physique Criminal Customs dene peut être achetée que chez Micromania, en France. Elle dispose des éléments suivants :Finalement, une autre édition physique deest prévue. Celle-ci est intitulée Notorious. Son tarif oscille en fonction de la plateforme et du revendeur, mais avoisine les 90-100 €.