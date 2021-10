Saints Row dévoile une séquence de gameplay nous plongeant dans la ville de Santo Ileso

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En février 2022, nous pourrons à nouveau nous replonger dans le monde très déjanté deet nous balader dans, située dans le sud-ouest américain. Toutefois, nous devons nous montrer encore un peu patients, mais en attendant sa sortie et nos balades dans cette ville peu commune,etnous permettent de découvrir quelques lieux de cette partie de l'Amérique.Dans cette vidéo de présentation, nous constatons quedétiendra quelques zones assez arides, malgré la présence de somptueuses villas aux alentours. Par ailleurs, il y aura également des quartiers populaires, mais aussi des quartiers un peu plus chics, ainsi qu'une immense zone désertique qui rappelle non sans difficulté le nord et les quartiers dans lesquels vivent Trévor et sa bandedans. D'ailleurs, à l'instar des titres Rockstar et autres jeux du même type, les joueurs pourront se déplacer à l'aide de plusieurs véhicules différents : voitures, motos, buggys, ou même en wingsuit (combinaison ailée).Enfin, si ces nouvelles images peuvent vous paraître brouillon,Pour rappel, Saints Row sera disponible le 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via l'Epic Games Store