Saints Row dévoile des détails sur certaines de ses activités

Comme tous les jeux à monde ouvert,proposera bien évidemment son histoire principale avec les quêtes qui l'accompagnent, mais aussi bien sûr ses missions et activités secondaires.a décidé d'en présenter certaines auprès de Game Informer , et comme leurs noms l'indiquent, il s'agira d'activités non-essentielles à l'histoire, et les joueurs pourront très bien décider de ne jamais en faire, sans que cela ait un impact. Toutefois, elles permettront de gagner de l'argent et des items.L'une des missions secondaires présentées est. Les joueurs devront contrôler de vastes zones de la carte avec l'aide ou contre d'autres gangs de la ville. Il y aura égalementavec des missions dont le but sera de trouver certains lieux et points de repère, mais aussiCes missions permettront en effet de créer des sociétés qui paraîtront au premier abord tout à fait légales, mais qui en réalité aideront à développer de véritables empires criminels. Cela fait penser non sans mal àqui dispose de plusieurs activités de ce type comme la vente de marchandises spéciales, ou encore les trafiques de drogue, le tout dissimulé derrière de gros bureaux et grosses sociétés.Pour rappel, Saints Row sera disponible le 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via l'Epic Games Store